Pallavolo femminile, Vero Volley da record con la media spettatori più alta della CEV Champions League 2023

CLICCA QUI PER VIVERE LE EMOZIONI DELLA GARA MILANO VS BLAJ DI CEV CHAMPIONS LEAGUE

La stagione 2022-23 è alle spalle e a conferma dell’importante lavoro svolto durante tutta l’annata sportiva, ai prestigiosi risultati sportivi del Consorzio Vero Volley si unisce un nuovo e importante riconoscimento. La CEV, massima istituzione del volley continentale, con il suo presidente, Aleksandar Bori?i?, ha inviato alla realtà lombarda una lettera di congratulazioni per aver fatto registrare il record nella media stagionale di spettatori nella CEV Champions League 2023: “Con una media di 4.055 spettatori a partita, il vostro Club ha raggiunto il più alto numero di presenze medie di spettatori nella CEV Champions League Volley 2023 Women. Desideriamo riconoscere ed esprimere il nostro rispetto per il vostro duro lavoro e la vostra professionalità nell'organizzare le partite casalinghe di fronte a un pubblico entusiasta e a un palazzetto gremito. Tutti i nostri sforzi e investimenti mirano ad elevare il livello del nostro sport, pertanto, i risultati ottenuti dal vostro club in termini di presenze di spettatori durante la passata stagione sono un esempio ispiratore per tutti gli stakeholder della pallavolo europea”, scrive Bori?i?.



Parole più importanti che mai per la realtà lombarda, che tra l’Arena di Monza (Milano vs Dnipro) e l’Allianz Cloud di Milano (Milano vs Blaj, Milano vs Le Cannet e Milano vs Istanbul), con partite del girone di qualificazione (Pool B) e della Fase Finale (Quarti di Finale), ha impreziosito la sua seconda stagione nella CEV Champions League, la quinta consecutiva in Europa (dopo la vittoria della CEV Challenge Cup nel 2018/2019 e della CEV Cup nel 2020/2021).

CLICCA QUI PER VIVERE LE EMOZIONI DELLA GARA MILANO VS LE CANNET DI CEV CHAMPIONS LEAGUE

Laurearsi come miglior squadra europea femminile in termini di presenze sugli spalti è la prova non solo dell’appeal che il volley ha sugli spettatori e ha avuto sulla città di Milano, ma anche del grande successo delle numerose attività di fan engagement, di cui Vero Volley si fa promotore da diverse stagioni a queste parti, orchestrate dalla regia di Roberto Sciannamea nei panni di speaker e intrattenitore, oltre che con la partecipazione del nostro entusiasta e grande pubblico, autentico protagonista degli eventi che non potremo finire mai di ringraziare abbastanza.

Attività come le telecamere dedicate al pubblico per momenti come la “Kiss cam”, “Karaoke cam”, “Emoji cam”, il lancio di palloni verso gli spalti durante la presentazione del sestetto o l’interazione con il quiz live su Netty Social e i selfie proiettati direttamente sul cubo, iniziative replicate anche durante la Finale Scudetto, sono solo alcuni esempi della costruzione efficace di un evento e di un’autentica “live experience”.

Il riconoscimento ufficiale della CEV diventa, quindi, una vera ciliegina sulla torta di una cavalcata straordinaria. L'essere stati in grado di emozionare e far innamorare della pallavolo e di Vero Volley tanti appassionati, promettendo impegno, generosità e ambizione anche per la stagione che prenderà il via il prossimo ottobre, la terza consecutiva nell’olimpo del volley continentale femminile, sono le certezze dalle quali la Vero Volley vuole ripartire per il futuro.

CLICCA QUI PER VIVERE LE EMOZIONI DELLA GARA MILANO VS VAKIFBANK DI CEV CHAMPIONS LEAGUE