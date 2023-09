Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano in partenza per Chiavenna

L'Allianz Vero Volley Milano di coach Marco Gaspari continua il lavoro di preparazione al campionato di Serie A1 femminile 2023-2024. Con l'allenamento tecnico svolto nel pomeriggio, le monzesi hanno ufficialmente concluso il sesto blocco di lavoro. Nella giornata di domani, la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley partirà alla volta di Chiavenna dove, nel weekend, parteciperà all'ottava edizione del Quadrangolare “Bresaola d’Autore Panzeri”, in programma al Pala Maloggia di Chiavenna, insieme alla UYBA Volley Busto Arsizio, la Savino Del Bene Scandicci e Levallois Paris Saint Cloud.

Per Orro e compagne il planning di avvicinamento alla semifinale dell’evento, fissata per sabato 30 settembre alle ore 20.30 sul campo del palasport chiavennate, prevederà ancora un allenamento di tecnica venerdì pomeriggio, direttamente nella località valtellinese.

LE DICHIARAZIONI

Adhu Malual (Allianz Vero Volley Milano): "La preparazione è andata molto bene. Anche se è un ambiente nuovo per me, e mi devo ancora abituare del tutto, ci sono stati solamente momenti positivi. Sono felice, non vedo l'ora di vivere l'inizio di stagione. Ci aspetta ora una due giorni di torneo a Chiavenna e sarà molto importante per ultimare i meccanismi sul campo da gioco. E' un gruppo nuovo, dobbiamo ancora migliorare l'intesa nell'attesa degli ultimi arrivi dalle nazionali ma siamo pronte. Quest'anno avrò l'occasione di giocare con atlete di altissimo livello, con tanta esperienza alle spalle: spero di imparare molto da loro e di poter dare il meglio di me stessa, quando sarò chiamata in campo".