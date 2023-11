Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano a Roma per proseguire la striscia

Ora che la strada è tracciata nessuno in casa Allianz Vero Volley ha voglia di fermarsi. Le critiche di inizio stagione sono oramai un lontano ricordo: da quel famoso 5 di novembre la squadra rosa ha preso a marciare ad un ritmo davvero impressionante. La serie di vittorie di fila, ultima della serie quella nel recupero con Chieri, assai convincente nelle modalità, l'ha catapultata al terzo posto in classifica con la prospettiva di salire ancora.

Alessia Orro e compagne cercheranno di perseguire questo obbiettivo già in occasione della trasferta di Roma in programma per domenica prossima alle 17: chiaro intento è quello di conquistare il risultato pieno per cercare di strappare la piazza d'onore a Novara.

Il PalaTiziano, che per l'occasione farà registrare il sold out, sarà dunque teatro di una sfida inedita dato che le due squadre non si sono mai incrociate nella loro storia. Così come non ci saranno ex in campo.

L'antivigilia del coach

A poco più di quarantotto ore dal match è Marco Gaspari ad esternare le sue sensazioni: "Roma è un avversario che, a dispetto dell'obiettivo iniziale di mantenimento della categoria, ha avuto un approccio molto positivo, portandosi a casa punti importanti a dispetto dell'infortunio di Plak. A Casalmaggiore hanno vinto una partita davvero importante per la loro classifica. Il nostro obiettivo è chiudere il cerchio in campionato, prima della partenza per Istanbul, con una vittoria per dare continuità a quanto fatto nelle ultime settimane. Dobbiamo fare un ulteriore step di crescita perché contro Chieri, in una gara positiva per noi, non abbiamo battuto come fatto nelle precedenti partite. Mi interessa molto l'approccio in battuta e di concentrazione. L'obiettivo sarà quello di concentrarci sul nostro gioco. Presteremo grande attenzione e avremo grande rispetto, perché avendo cambiato molto poco da inizio stagione hanno dimostrato di volersi tener stretta la categoria".

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – ROMA VOLLEY CLUB

Palleggiatrici: BECHIS, MUZI

Centrali: CIARROCCHI, RUCLI, SILVA CORREA

Schiacciatrici: BICI, MADAN ROSALES, RIVERO, MELLI, SCHWAN

Liberi: FERRARA, VALOPPI

Allenatore: CUCCARINI

LE AVVERSARIE | ROMA VOLLEY CLUB

Roma ha cambiato pelle dopo la trionfale riconquista della Serie A1. Nel massimo campionato nazionale stanno trovando spazio diverse protagoniste della promozione come Bechis, Melli, Bici e Ciarrocchi, insieme al tecnico Cuccarini. Il primo nome di spicco in entrata è stato quello della centrale brasiliana Ana Beatriz, a cui si sono aggiunte la giovane cubana Madan, la schiacciatrice statunitense Schwan e quella olandese Plak.

PRECEDENTI

Nessuno

EX

Nessuna

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 24, Igor Gorgonzola Novara 21, Allianz Vero Volley Milano 20, Savino Del Bene Scandicci 19, Reale Mutua Fenera Chieri '76 14, Wash4green Pinerolo 12, Il Bisonte Firenze 12, Roma Volley Club 10, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 8, Trasportipesanti Casalmaggiore 8, Uyba Volley Busto Arsizio 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Volley Bergamo 1991 4, Itas Trentino 2.