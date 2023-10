Serie A1 femminile, per l'Allianz Vero Volley Milano c'è la trasferta di Trento

L'Allianz Vero Volley Milano è attesa domani, sabato 14 ottobre, alle ore 20:30 (diretta volleyballworld.tv), dalla trasferta di Trento con la Itas Trentino, per la seconda giornata di andata della Serie A1 femminile 2023-24. Dopo il netto 3-0 rifilato alla UYBA Busto Arsizio, domenica scorsa all’Allianz Cloud, la prima squadra rosa del Consorzio punta a continuare il trend positivo mostrato nell'esordio stagionale. Ad incidere positivamente sul risultato che Orro e compagne hanno rimediato contro le bustocche, soprattutto lo sprint dato a partire dal secondo set. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno sfruttato al meglio la positiva partita di Egonu (19 punti, miglior marcatrice), ma anche di Helena Cazaute e di una Sonia Candi in grande spolvero, autrice di 13 punti e tante ottime giocate.

L’obiettivo delle lombarde è quindi quello di ritrovare continuità e sorrisi, consapevoli che vincere permetterebbe di approcciare con maggiore fiducia ed entusiasmo l'incontro casalingo con Scandicci, in programma domenica 22 ottobre alle ore 17.30 all'Allianz Cloud.

L’AVVERSARIA | ITAS TRENTINO

L'Itas Trentino è reduce dalla sconfitta per 3-0, in trasferta contro Conegliano. Prima volta assoluta tra le due formazioni, che non hanno precedenti in partite ufficiali. Alla guida tecnica delle trentine c'è Marco Sinibaldi, che ha sostituito coach Stefano Saja. La rinnovata rosa dell’Itas Trentino, vede le confermate Stocco, DeHoog, Mason, Michieletto, Moretto e Parlangeli, con l'aggiunta dei volti nuovi Guiducci, Zago, Angelina, Shcherban, Olivotto, Gates, Marconato e Mistretta, giunte in estate in vista della prima avventura nella massima serie.

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PARROCCHIALE, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – ITAS TRENTINO

Palleggiatrici GUIDUCCI, STOCCO

Centrali OLIVOTTO, MARCONATO, GATES, MORETTO

Schiacciatrici SHCHERBAN, MASON, MICHIELETTO, DEHOOG, ANGELINA, ZAGO

Liberi PARLANGELI, MISTRETTA

Allenatore SINIBALDI

LE EX DELLA GARA

Gaia Moretto a Vero Volley nel 2021/2022; Valentina Zago a Vero Volley nel 2015/2016

PROGRAMMA DELLA 2a GIORNATA

Sabato 14 ottobre 2023, ore 18.30

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Arbitri: Boris Roberto, Rossi Alessandro

Video Check: Fumagalli Gianluca

Sabato 14 ottobre 2023, ore 20.30

Itas Trentino - Allianz Vero Volley Milano

Arbitri: Curto Giuseppe, Pozzato Andrea

Video Check: Cristoforetti Cristiano

Domenica 15 ottobre 2023, ore 17.00

Roma Volley Club - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Arbitri: Canessa Maurizio, Cavalieri Alessandro Pietro

Video Check: Bolognesi Claudio

Uyba Volley Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci

Arbitri: Saltalippi Luca, Simbari Armando

Video Check: Villa Riccardo

Volley Bergamo 1991 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Arbitri: Puecher Andrea, Lot Dominga

Video Check: Caporotundo Giovanna

Igor Gorgonzola Novara - Trasportipesanti Casalmaggiore

Arbitri: Cerra Alessandro, Verrascina Antonella

Video Check: Di Gaetano Tecla Veronica

Domenica 15 ottobre 2023, ore 19.30

Il Bisonte Firenze - Wash4green Pinerolo

Arbitri: Carcione Vincenzo, Brancati Rocco

Video Check: Armelani Yuri

CLASSIFICA

Allianz Vero Volley Milano 3, Prosecco Doc Imoco Conegliano 3, Savino Del Bene Scandicci 3, Igor Gorgonzola Novara 3, Roma Volley Club 2, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 2, Volley Bergamo 1991 2, Trasportipesanti Casalmaggiore 1, Wash4green Pinerolo 1, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1, Reale Mutua Fenera Chieri '76 0, Il Bisonte Firenze 0, Itas Trentino 0, Uyba Volley Busto Arsizio 0.

LE DICHIARAZIONI

Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano): "Si va a Trento con la consapevolezza di provare a dare continuità soprattutto sulla parte del risultato. Ci stiamo conoscendo e cercheremo di aumentare un pochino le nostre dinamiche di gioco. Vogliamo crescere come squadra perché, avendo un gruppo così folto, è fondamentale provare meccanismi e soluzioni nuove. Il nostro obiettivo per questa gara è quello di concentrarci bene sul nostro gioco, crescere sulla fase muro-difesa che è un aspetto per me determinante, soprattutto con le caratteristiche fisico tecniche della squadra. Ci troveremo davanti una neo promossa che ha voglia di rivalsa, dopo un esordio molto difficile a Conegliano. Dobbiamo mantenere la concentrazione alta, dal primo all'ultimo punto, come nella gara con Busto. Nel primo set abbiamo avvertito un po' di tensione e di mancanza di fluidità nel gioco, quindi sarà importante rimanere focalizzati su questo aspetto e mantenere alta la concentrazione. Siamo in una fase del campionato in cui non siamo ancora al completo e non lo saremo ancora per un po'. Dobbiamo costruire delle fondamenta solide, che rimarranno nel tempo per la stagione, aggiungendo mattoni per migliorare la nostra struttura. Ho visto una squadra che nel momento di difficoltà è riuscita a spingere e può ancora spingere tanto. Le vedo allenarsi in palestra ogni giorno, dobbiamo inserire al meglio le atlete che hanno avuto un'intensa estate di gioco. In questo momento la mia priorità è dare continuità alle cose semplici di gioco, per avere una squadra continua e costantane inserire qualche mattoncino di volta in volta per arrivare alla fase calda del campionato nel miglior modo possibile".