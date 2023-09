Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano pronta per il secondo test match stagionale

La Vero Volley Milano chiude la settimana con il secondo allenamento congiunto della stagione 2023/24. Sabato 9 settembre, alle ore 15.15 (inizio riscaldamento, libero accesso al pubblico dalle 15.00), la compagine femminile del Consorzio scenderà in campo all‘Arena di Monza con la formazione di Serie A2 dell'Albese Volley Como. Coach Marco Gaspari avrà subito un’altra occasione - dopo il primo test match vinto per 3-1 sulla Picco Lecco -, per aumentare i giri del motore, in cerca del ritmo partita, e fornire ulteriori indicazioni di gioco alle sue atlete.

Laura Heyrman, Sonia Candi, Kara Bajema, Adhu Malual, Vittoria Prandi e le giovani Gaia Mancastroppa, Veronica Piciocchi e Martina Diana, reduci dal test match di giovedì, hanno svolto una doppia seduta di allenamento tecnico, in vista della sfida di domani contro le comasche. Ancora lavoro personalizzato per Raphaela Folie. Intanto il gruppo può abbracciare Helena Cazaute, di rientro dall'impegno con la nazionale francese. La schiacciatrice transalpina è già a disposizione dello staff tecnico.

LE DICHIARAZIONI

Helena Cazaute, Schiacciatrice Vero Volley Milano: "Finalmente sono arrivata: sono molto contenta e non vedo l'ora di conoscere le ragazze, lo staff e tutto il club. Molto curiosa anche di vedere come sarà il test match di domani".