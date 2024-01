Serie A1 femminile, è l'Allianz Vero Volley l'anti Conegliano

Concretezza, determinazione e spettacolo. Con queste tre qualità l'Allianz Vero Volley Milano ha assurto il ruolo di anti Conegliano a tutti gli effetti. Da due mesi e mezzo circa si sta vedendo quella squadra che era stata pensata e sognata in estate, ovvero unita e pronta a rispondere colpo su colpo, come si conviene a chiunque voglia ambire a togliere lo scettro a chi lo detiene da anni.

Ieri sera le rosa hanno offerto, sul taraflex di Palazzo Wanny, una prova di forza a dir poco impressionante, specialmente in difesa e contrattacco, due fondamentali che sono essenziali per poter vincere 3-0 una partita di cartello. Tutto ha funzionato a meraviglia nel gruppo allenato da Marco Gaspari, che non vorrà certo fermarsi ora. Con queste prerogative tutto è davvero possibile, perchè la parte della stagione che conta davvero ancora deve arrivare.

Ora che il secondo posto è consolidato e che i quarti di Champions sono quasi in cassaforte le rosa potranno davvero divertirsi: il prossimo step è insidiare la vetta occupata da una Conegliano che sembra davvero imbattibile e potrebbe essere risolutivo in questo senso il big match del PalaVerde del prossimo 4 di febbraio, in cui si vedrà veramente di che pasta sarà fatta questa squadra e se potrà effettivamente ambire allo scudetto. Visto quanto accaduto in questi 70 giorni, contrassegnati da sole vittorie e anche prestigiose, l'ottimismo è d'obbligo.

Nel segno di Daalderop

Grande protagonista di questa serata magica è stata Nika Daalderop, MVP con 9 punti all'attivo e tante iniziative importanti e decisive. Segno tangibile che chiunque viene chiamato in causa fornisce un contributo più che valido, altro aspetto assai rassicurante per il futuro. La schiacciatrice olandese spiega i segreti di questo momento straordinario: "Abbiamo lottato duramente e siamo state molto organizzate nella correlazione muro-difesa. Siamo molto contente di questa vittoria. Ora arriva il VakifBank Istanbul: sarà speciale giocare a Milano contro la mia ex squadra e rivedere le mie vecchie compagne, abbiamo già giocato contro ma sarà comunque bello ospitarle".

Sulla stessa lunghezza d'onda

Concorde con la compagna di squadra capitan Myriam Sylla: "Sono molto contenta perché abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito e coeso anche nei momenti di difficoltà, nonostante avessimo davanti una squadra molto forte. Abbiamo avuto una settimana molto dura, ma abbiamo portato a casa il risultato: torniamo a Milano con il sorriso".