Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano chiude seconda al "Bresaole d'Autore Panzeri"

Una grintosa Allianz Vero Volley Milano lotta, al Palamaloggia di Chiavenna, nella finale dell'ottavo trofeo "Bresaole d'Autore Panzeri". Contro la Savino Del Bene Scandicci non arriva un sorriso, a causa della sconfitta patita per 2-3 (25-23, 19-25, 25-20, 17-25,13-15). La squadra di coach Marco Gaspari, sempre con molte assenze causa nazionali, esce però dal campo consapevole di aver fatto un ulteriore passo avanti nel processo di crescita in vista della stagione regolare di Serie A1, al via l'8 ottobre contro UYBA Busto Arsizio, all'Allianz Cloud.

Cinque set di grande intensità e quasi due ore di gioco divertono i presenti alla finale dell'ormai tradizionale trofeo chiavennasco. Con Egonu e Cazaute ancora una volta estremamente ispirate in fase offensiva (19 punti a testa finali), la formazione lombarda è bravissima a resistere mentalmente dopo aver vinto un primo tiratissimo set, e aver perso il secondo per 19-25.

Le rosa però tirano fuori le unghie, approcciano bene il terzo gioco e risalgono con il duo Cazaute-Egonu, assistite dal duo Candi-Bajema, strappando in maniera decisa, fino al 25-20 finale. Il quarto gioco, però, ha visto la squadra toscana riprendere le redini della contesa, fino al quinto tirato set in cui Scandicci si è assicurata il trofeo.

Ora, la squadra rosa del Consorzio osserverà un giorno di riposo, prima di calarsi nella settimana decisiva di allenamenti, che precederà il debutto ufficiale della stagione 2023-2024.

LE DICHIARAZIONI

Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano): "E' stata una buona prova, abbiamo fatto uno step in più. E' stato un ottimo allenamento per noi, contro una squadra molto forte che quest'anno ci darà sicuramente molto fastidio. Sono molto contenta di come siamo riuscite a sviluppare qualcosa in più a livello di squadra: sono sicuro ci sarà utilissimo più avanti nel nostro percorso".