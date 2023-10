Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley subito a bersaglio: Busto ko in tre set

Allianz Vero Volley Milano – UYBA Busto Arsizio 3-0 (25-21; 25-10; 25-12)

Vero Volley Milano: Orro 2, Cazaute 12, Candi 13, Egonu 19, Bajema 7, Heyrman 9, Parrocchiale L, Piciocchi L n.e. Malual, Folie, Prandi, Rettke, Sylla, Daalderop All. Gaspari

UYBA Busto Arsizio: Piva 3, Sobolska 11, Frosini 6, Carletti 3, Lualdi 5, Boldini 3, Zannoni L, Bracchi 2, Giuliani, Ceasar, n.e. Sartori, Valkova All. Velasco

NOTE

Arbitri: Florian Massimo, Zanussi Umberto

Spettatori: 4424

Durata set: 29', 21', 24' Tot. 1h22'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 5, muri 10, errori 10, attacco 57%

UYBA Busto Arsizio: battute vincenti 5, battute sbagliate 4, muri 4, errori 13, attacco 26%

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud

MILANO 8 OTTOBRE 2023 - L'Allianz Vero Volley Milano parte subito forte nella partita d'esordio stagionale della Serie A1 femminile, contro la UYBA Busto Arsizio. La squadra di coach Marco Gaspari si è imposta con un secco 3-0 (25-21; 25-10; 25-12), frutto di una partita aperta solamente nel primo set, in cui le ragazze di Julio Velasco - alla prima assoluta sulla panchina bustocca e nel campionato femminile -, hanno cercato di vendere cara la pelle. Gaspari ha scelto, come primo sestetto della stagione, Orro-Egonu come diagonale palleggiatore opposto, il duo Bajema-Cazaute come schiacciatrici e la coppia Heyrman-Candi come centrali e Parrocchiale nel ruolo di libero.

Nel primo gioco è subito Egonu a firmare il punto inaugurale della stagione 2023-2024, grazie ad una poderosa schiacciata, marchio di fabbrica dell'opposto veneto. La UYBA, come detto da Gaspari nel pre-partita, non è disposta a concedere nulla alle padrone di casa, e mette in scena subito un break che permette di allungare fino al 12-16. L'Allianz Vero Volley Milano, però, è brava a non farsi scomporre e guidata da Cazaute-Egonu, rimontano sino al 25-21. Nel secondo set le padrone di casa scappano subito a razzo, piazzando un perentorio 5-0 che costringe Velasco al time-out. Sospensione che non serve ad arginare le ispirate ragazze di Gaspari, sempre con il piede sull'acceleratore incrementando fino al meritato 25-10, con una Sonia Candi in grande spolvero. Il terzo parziale è quasi la fotocopia del secondo, con una UYBA che non riesce ad entrare in partita, chiudendo con un 25-12.

MVP della partita Egonu con 19 palloni messi a terra, seguita tra le top scorer da Candi e Cazaute, rispettivamente con 13 e 12 punti. Ora l'appuntamento è fissato a sabato 14 ottobre, alle ore 20.30, alla "Il T Quotidiano Arena" di Trento.

LE DICHIARAZIONI

Sonia Candi (Centrale, Allianz Vero Volley Milano): "E' stata veramente un'emozione iniziare da questo palazzetto questo nuovo percorso. All'inizio eravamo forse un po' emozionate, non ci aspettavamo questa accoglienza ma piano piano ci siamo sciolte e abbiamo iniziato a giocare: sono molto contenta. Nel corso degli anni siamo molto cresciute come livello e penso che questa stagione abbiamo una squadra davvero incredibile. Anche negli allenamenti ho visto moltissima intensità e sono sicura ci toglieremo delle soddisfazioni. Cerco sempre di farmi trovare pronta, ci abbiamo messo un attimo a prendere le misure ma giocare di fianco a Paola (Egonu ndr) rende tutto più semplice".