Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley stronca Chieri e avanza ancora in classifica

Prosegue a ritmi che definire serrati è poco la stagione dell'Allianz Vero Volley Milano, che stasera era chiamata ad un'altra prova importante. L'Opiquad Arena di Monza è stata teatro del recupero della quarta giornata che ha messo di fronte la squadra di Marco Gaspari e la Reale Mutua Fenera Chieri, compagine sempre insidiosa e che sperava in questa partita per compiere l'aggancio.

Ebbene, per quest'ultima non c'è stato nulla da fare: Alessia Orro e compagne sono scese in campo determinate nel dimostrare che gli ultimi ottimi risultati ottenuti non erano certo casuali e si sono imposte con un perentorio 3-0, ottenendo tre punti importanti per la propria classifica. Che ora recita terzo posto, ad un punto da Novara seconda e quattro dalla capolista indiscussa Conegliano, vittoriosa nettamente nell'altro match di giornata contro Roma.

E' stata una partita praticamente a senso unico, dominata dall'inizio alla fine dalle rosa in cui ha brillato la stella di Nika Daalderop, eletta MVP sulla scorta degli 11 punti messi a segno e delle importanti percentuali realizzate in fase offensiva.

Salgono dunque a sette le vittorie consecutive ottenute tra campionato e Champions: l'occasione di proseguire la marcia domenica 26 novembre in trasferta contro Roma Volley, alle ore 17:30.

La partita

Gaspari sceglie Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Daalderop, Rettke-Heyrman come centrali e Castillo libero.

E' delle ospiti la partenza più convincente (1-3), poi Daalderop inizia a fare il bello ed il cattivo tempo (6-5). Il punto a punto viene rotto da un muro di Rettke (14-10). A decidere in pratica la prima frazione e Sylla, che fa passare il pallone sopra al muro avversario (22-26). Le biancoblù provano il colpo di coda (23-19), ma un'errore in attacco chiude il primo set sul 25-19.

La seconda frazione si apre nel segno di Paola Egonu, a segno per il 4-2, a cui segue il colpo di Sylla del 6-2 dopo il time out ospite. Heyrman rende il divario piuttosto corposo (10-3) che fa capire che la partita sarà completamente a senso unico. Di quest'ultima l'ace del 14-8. Egonu porta Milano sul +10 (17-7), poi le rosa di distraggono un po' e consentono a Chieri di rientrare (22-18). La rimonta potrebbe concretizzarsi quando Anthouli tramite il consulto del videocheck riesce ad andare a segno, ma Egonu non trema e chiude ancora sul 25-19.

L'Allianz Vero Volley non è assolutamente intenzionata a fare sconti e parte a razzo anche nel terzo set grazie a Sylla (6-2). Grobelna non è precisa, Egonu punisce ancora (12-4). Cazaute, da buona ex, vuole mettersi in evidenza (suo l'ace del 15-5). La partita non ha storia: Egonu con una diagonale stretta realizza il punto vittoria.

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0 (25-19; 25-19; 25-16)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 3, Heyrman 6, Orro 2, Pusic, Rettke 6, Sylla 8, Egonu 19, Daalderop 11, Candi 2, Castillo (L). Non entrate: Malual, Folie (L), Prandi, Bajema. All. Gaspari.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Morello, Spirito (L), Skinner, Papa, Grobelna 1, Rishel Kingdon 6, Anthouli 15, Gray 3, Omoruyi 5, Zakchaiou 2, Weitzel 6, Malinov 1. Non entrate: Rolando (L), Kone All. Bregoli

NOTE

Arbitri: Stefano Caretti, Denis Serafin

Spettatori: 1940

Durata set: 23′, 26′, 26′; Tot: 1h15′

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 10, muri 5, errori 15, attacco 52%

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: battute vincenti 0, battute sbagliate 6, muri 5, errori 18, attacco 37%

MVP: Nika Daalderop (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Opiquad Arena – Monza