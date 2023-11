Champions League, l'Allianz Vero Volley Milano compie il capolavoro: VakifBank schiantato a domicilio

Ora si può dirlo veramente forte: la stagione dell'Allianz Vero Volley Milano ha preso il volo. Lo dimostra il risultato più prestigioso ottenuto fino a questo momento, il 3-0 in trasferta contro le campionesse d'Europa del VakifBank di Istanbul, ma soprattutto il modo in cui arrivato, vale a dire al termine di una prestazione a dir poco scintillante. Le rosa hanno letteralmente dominato il match giocando una pallavolo davvero splendida per tutta la durata della gara, con il punteggio largo (anche nei parziali) che non può che rispecchiare l'andamento della stessa.

Ovviamente la cosa più fondamentale erano i tre punti, che profumano di svolta anche in campo europeo: Orro e compagne possono davvero pensare al primo posto nel girone, l'unico che dà la certezza assoluta di qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta. Il vantaggio sulle turche si è fatto cospicuo e non va assolutamente sprecato.

La migliore in campo non poteva che essere la grande ex, cioè Paola Egonu, con 21 punti messi a referto. In doppia cifra anche Nika Daalderop e Dana Rettke (10 punti a testa).

Una squadra che aspira a diventare grande deve necessariamenre guardare avanti: il prossimo obbiettivo è la conquista del secondo posto in campionato, che può ritenersi fattibile già nella prossima giornata: le rosa domenica ospiteranno Casalmaggiore a Monza, mentre Novara riceverà Conegliano.

La partita

Marco Gaspari sceglie Orro-Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici Sylla e Daalderop, Rettke-Heyrman come centrali e Castillo libero.

Egonu vuole ben figurare al cospetto delle sue ex compagne e parte subito un quarta (2-5). Milano si accorge da subito che può essere la serata giusta e allunga fino al 10-16. Il primo tempo di Rettke chiude di fatto le ostilità per quanto riguarda il primo set (14-21); il punto finale è sempre di Egonu (17-25).

Le rosa non si fermano ed esibiscono un muro difesa da paura (3-7). Egonu e il mani out di Daalderop lanciano la fuga (5-12), Rettke non fallisce l'8-15. Il VakifBank è a dir poco stordito e prova a reagire, Heyrman spegne ogni illusione (11-17). Sylla e Malual danno il colpo di grazia (12-20), Heyrman completa l'opera (17-25).

Le turche nel terzo set partono meglio (4-2), immediata reazione di Milano che si porta sul 6-7. Muro dell'Allianz che costringe Guidetti al time out (7-11); tutto inutile perchè la diagonale di Egonu significa 12-19. Chiude Egonu a suggellare una prova che rasenta la perfezione.

I commenti dei protagonisti

Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano): “Non ci aspettavamo un risultato del genere, ma abbiamo lavorato tanto per arrivare qui preparati. Avevamo ancora gli incubi per come ci eravamo presentate qui lo scorso anno: volevamo cambiare musica. Siamo state molto brave ad aggredirle sin dall’inizio, qui in casa loro. Non è un campo facile, ma siamo state capaci di mantenere alta l’attenzione in tutti i set senza avere cali di concentrazione”.

Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano): “Abbiamo disputato una grandissima partita, perché abbiamo fatto quello che ci eravamo proposti, entrando in campo aggressivi e confermando quello su cui abbiamo lavorato nelle ultime settimane. Ci aspettavamo un VakifBank mai arrendevole; abbiamo sbagliato tanto in battuta ma con loro o si spinge o si rischia di cadere malamente. Sono orgoglioso di tutte, anche di chi è entrato a partita in corsa e solamente per un punto. Questa vittoria ci deve far capire che se entriamo con l’atteggiamento giusto e le capacità che abbiamo possiamo fare grandi cose. E’ solamente una vittoria nella Pool: dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. Brave tutte, ma la concentrazione adesso è già a Casalmaggiore”

Il tabellino

VakifBank Istanbul – Allianz Vero Volley Milano 0-3 (17-25; 17-25; 16-25)

VakifBank Istanbul: Frantti 1, Ozbay, Aykac (L), Ogbogu, Gabi 7, Busa 2, Kurutasu, Gunes 4, Van Aalen, Akbay, Thompson 14 N.E.: Bascan, Demirel, Acar (L). All. Guidetti.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute, Malual 1, Heyrman 6, Orro 1, Rettke 10, Sylla 7, Egonu 21, Daalderop 10, Castillo (L) N.E.: Prandi, Pusic (L), Candi. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Aleksandar Vinaliev (Bul), Igor Schimpl (Svk)

Durata set: 21′, 22′, 21′ Tot: 1h4′

VakifBank Istanbul: battute vincenti 0, battute sbagliate 8, muri 2, errori 19, attacco 35%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 14, muri 10, errori 22, attacco 55%

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: VakifBank Spor Sarayi