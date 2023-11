Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano non sbaglia: 3-0 a Pinerolo

Squadra in casa

Quello dell'Allianz Cloud era uno scontro diretto atipico. Di fronte l'Allianz Vero Volley Milano, quarta della classe, e la Wash4Green Pinerolo, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione e quinta forza del campionato. Il risultato finale di 3-0 ha detto in maniera inequivocabile che spazio per le sorprese non ce ne erano. Le rosa sono scese in campo concentrate e determinate a proseguire la striscia positiva (salgono a cinque le vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia) e a confermare quanto di buono fatto vedere nell'ultimo periodo. La fame era quella giusta e ora Orro e compagne possono guardare alla rincorsa alle posizioni più nobili con maggior fiducia ed entusiasmo.

E' stata una partita condotta in scioltezza quella delle ragazze di Marco Gaspari, che hanno chiuso la pratica in soli tre set giocati piuttosto velocemente e togliendo letteralmente il fiato ad una delle avversarie che dunque aveva favorevolmente impressionato. A meritarsi la palma di migliore in campo la francese Helena Cazaute, autrice di 12 punti.

Mercoledì sarà ancora serie A1: Milano affronterà nuovamente in casa, ma questa volta a Monza, la Reale Mutua Fenera Chieri nel recupero del match rinviato per la Supercoppa. Un'altra occasione da sfruttare per proseguire la scalata.

La partita

Gaspari apporta alcune modifiche allo schieramento iniziale e opta per Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Cazaute e Daalderop, Candi-Heyrman come centrali e Castillo libero.

L'Allianz Vero Volley è determinata a far capire subito che aria tira e mette subito a segno un break chiuso dal muro di Candi. Marchiaro è subito costretto a chiede time out e al rientro le sue giocatrici sono più determinate e, approfittando di qualche imprecisione delle milanesi, riescono a rientrare (9-6). Egonu e Cazaute non ci stanno e allungano nuovamente, poi il muro difesa delle rosa fa la differenza. Chiude il muro di Daalderoop per un netto 25-16.

C'è più equilibrio in avvio di secondo set, poi sul 5-4 ancora la coppia Cazaute - Egonu inizia a martellare e, aiutate anche dall'errore di Nemeth, portano il punteggio sul 10-5. Pinerolo riesce, complice qualche distrazione di troppo delle rosa, a risalire sul 13-11 poi, dopo il time out chiesto da Gaspari, Milano riesce a restare avanti con Cazaute e Daalderop, ma la chiusura, con gli ultimi due punti, è affidata a Sonia Candi per il 25-19 conclusivo.

La Wash4Green è decisa a non recitare il ruolo di comparsa e si porta sul 5-8 per poi subire il ritorno rabbioso delle rosa con Egonu e Daalderop. L'ace di Candi vale il pareggio (11-11) mentre il successivo muro di Cazaute il sorpasso. L'inerzia cambia: Heyrman, Egonu e Daalderop ampliano il divario (16-12). I due ace di fila di Egonu sono decisivi (18-13) così come quello di Cazaute (22-14). L'errore al servizio delle piemontesi sancisce la fine dell'incontro (25-16).

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Wash4Green Pinerolo 3-0 (25-16; 25-19; 25-16)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 12, Daalderop 13, Orro 4, Egonu 20, Heyrman 4, Candi 6, Castillo (L), Bajema. Non entrate: Prandi, Folie, Malual, Sylla, Rettke, Pusic (L). All. Gaspari.

Wash4Green Pinerolo: Sorokaite 6, Cosi 1, Cambi 1, Di Mario 1, Polder 3, Bussoli 1, Moro (L), Storck 1, Camera, Nemeth 11, Akrari 10, Ungureanu 6. All. Marchiaro

NOTE

Arbitri: Rossella Piana, Andrea Clemente

Spettatori: 3755

Durata set: 20', 26', 25' ; Tot: 1h16'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 11, battute sbagliate 8, muri 7, errori 11, attacco 52%

Wash4Green Pinerolo: battute vincenti 6, battute sbagliate 9, muri 7, errori 16, attacco 41%

MVP: Helena Cazaute (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud - Milano