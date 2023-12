Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley spazza via Vallefoglia e resta seconda

L'ottava sinfonia dell'Allianz Vero Volley Milano è un autentico spettacolo. Serviva solo una vittoria per confermare il secondo posto in graduatoria e vittoria è stata: la Megabox Vallefoglia nulla ha potuto contro una squadra, quella di Marco Gaspari, determinata a trascorrere un bel Natale e a partire in posizione privilegiata per la conquista della Final Four di Coppa Italia.

L'ostacolo che si frapporrà tra le rosa e la rassegna in programma il 17 e 18 febbraio 2024 sarà la Roma Volley Club, una delle rivelazioni di questo campionato, da affrontare in gara unica davanti al proprio pubblico nei quarti di finale il prossimo 24 gennaio in quanto classificatasi settima. Sicuramente un'occasione da non sprecare per cercare di portare a casa quel trofeo che la società del Consorzio da tempo sta cercando.

Tornando al match di stasera, sul 3-0 rifilato alle marchigiane, che costa loro l'ingresso tra le prime otto complice il successo al tie break di Firenze a Cuneo, c'è la mano di Paola Egonu, eletta MVP avendo messo a segno 20 punti di cui tre muri. Bene anche Daalderop con 10 palloni messi a terra.

Nemmeno durante le festività la serie A1 non si ferma: il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, è in programma la trasferta di Busto Arsizio per la prima di ritorno. Fischio di inizio alle ore 17.

La partita

Gaspari si affida al sestetto iniziale guidato da capitan Orro ed Egonu nella diagonale palleggiatore opposto, Sylla e Daalderop a comporre la coppia di schiacciatrici, Candi-Heyrman come centrali e Castillo libero.

Le rosa spingono subito sull'acceleratore, con Heyrman e Daalderop (8-4). La pausa richiesta da Pistola non modifica sostanzialmenta la situazione, con Egonu che inizia a carburare (13-9). Daalderop schiaccia per il 15-10. Sussulto di orgoglio per le biancoverdi che dimezzano il ritardo (18-15), ma Egonu è ancora determinante (21-16). Il vantaggio viene gestito bene ed il primo set si chiude sul 25-20.

Si riparte con Egonu che spinge subito sull'acceleratore (6-1); Milano non è affatto paga ed incrementa il ritmo, portandosi sul 12-6. Sylla ed Orro rendono il divario incolmabile (17-7) ed il secondo set, senza fronzoli di sorta, si chiude sul 25-13.

Non si arresta la corsa dell'Allianz, sempre più travolgente: l'ace di Orro vale il 6-0. Non c'è storia e le rosa vanno sul 14-4, poi Heyrman realizza ancora un ace mortifero (19-5). Il prosieguo serve solo per le statistiche: il terzo parziale si chiude su un ancor più netto 25-10.

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-20; 25-13; 25-10)

Allianz Vero Volley Milano: Heyrman 6, Orro 5, Sylla 9, Egonu 20, Daalderop 10, Candi 6, Castillo (L). N.E.: Cazaute, Malual, Folie, Prandi, Pusic (L), Rettke, Bajema. All. Gaspari.

Megabox Ond. Savio Vallefoglia: Degradi 4, Panetoni (L), Aleksic 6, Mingardi 5, Grosse Scharmann 1, Mancini 3, Giovannini 1, Kobzar 1, Dijekama, Kosheleva, Gardini 2. N.E.: Provaroni (L), Cecconello. All. Pistoia

NOTE

Arbitri: Andrea Pozzato, Giuliano Venturi

Spettatori: 3389

Durata set: 25', 21', 21'. Tot: 1h15'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 13, muri 12, errori 20, attacco 50%

Megabox Ond. Savio Vallefoglia: battute vincenti 1, battute sbagliate 8, muri 6, errori 19, attacco 20%

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud - Milano