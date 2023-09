Serie A1 femminile, buone sensazioni per la Vero Volley Milano dopo il secondo test match stagionale

Si chiude con soddisfazione il secondo test match stagionale della Vero Volley Milano. La prima squadra rosa del Consorzio, dopo tre settimane di preparazione e alla seconda partita in tre giorni, si è aggiudicata l’allenamento congiunto giocato all'Arena di Monza contro l'Albese Volley Como, formazione di A2, per 3-1 (25-23, 25-13, 25-19, 14-16).

Discreta performance a muro e in attacco per le padrone di casa capitanate da Sonia Candi (come nel primo test stagionale), vincenti 25-23 nel primo set, grazie anche a dei buoni spunti di gioco. Le ragazze di coach Gaspari sono state poi brave a confermarsi nel secondo, vinto agilmente per 25-13. Nel terzo girandola di cambi, con le squadre appaiate fino a metà del parziale, prima che le fiammate di Cazaute e Malual, hanno permesso al team di mettere la freccia, chiudendo il set 25-19. Per la cronaca si è giocato un quarto parziale a 15 che, complice anche la stanchezza per i carichi di lavoro, è stato vinto dall'Albese 16-14.

LE DICHIARAZIONI

Helena Cazaute (schiacciatrice Vero Volley Milano): "Un bell' allenamento oggi. Un po' di stanchezza alla fine, ma sono stata contenta di essere entrata in campo. E' andata bene, abbiamo fatto una prova discreta con qualcosa da migliorare, ma siamo ancora all'inizio e piano piano troveremo il nostro ritmo. Buone sensazioni anche con le mie compagne che mi hanno aiutato: c'è un'atmosfera positiva, continuiamo così".