Champions League, l'Allianz Vero Volley Milano non trema e piega anche il Mulhouse

Un po' di fatica era preventivabile, visto il calendario proverbialmente pazzo ma, come suol dirsi, alla fine è andata. Troppo grande era per l'Allianz Vero Volley Milano l'occasione da sfruttare per consolidare la prima posizione nel girone di Champions League dopo il capolavoro di Instanbul ed è stata prontamente sfruttata.

Le rosa, nella cornice dell'Opiquad Arena di Monza, hanno conquistato la quarta vittoria su altrettanti incontri disputati, battendo le francesi del Mulhouse per 3-1 (lo stesso punteggio dell'andata). E' stato un match che Alessia Orro e compagne hanno controllato agevolmente, ad eccezione del secondo set, contrassegnato da qualche distrazione di troppo. Quel che contava era la conquista dei tre punti, che sono puntualmente arrivati come del resto recitavano i pronostici della vigilia.

Ancora una volta, su tutte, si è distinta Paola Egonu, migliore in campo con con 28 palloni messi a terra, seguita tra le top scorer da Rettke a quota 12 punti; da segnalare anche la prestazione di Prandi, autrice di 5 punti di cui 4 ace.

Prossimo appuntamento, assolutamente da non mancare, è la trasferta di Cuneo di domenica prossima. In palio c'è la conferma o il consolidamento del secondo posto nella regular season della serie A1.

La partita

Marco Gaspari schiera un sestetto con Prandi – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta dalla grande ex Cazaute insieme all'olandese Daalderop, Heyrman-Rettke come centrali e Pusic libero.

Le rosa partono subito a spronbattuto con l'ace di Egonu (7-4), le francesi rimediano (7-7). Time out di Gaspari dopo il 10-11 a seguito del quale Rettke trova il colpo dell'11 pari. Milano forza al servizio e va a segno con Cazaute ed Heyrman (19-15). E' il momento della svolta in quanto le padrone di casa andranno prima sul 22-17 e poi sul 25-18.

Avvio un po' a rilento nel secondo set, ne approfittano le ospiti per siglare il 2-5. Grazie ad un muro difesa efficace Milano piazza il break (8-6). Mulhouse è decisa a fare la voce grossa e si porta sull'8-11. Il time out di Gaspari non serve poichè lo svantaggio diventa più ampio (12-17). C'è da forzare ma gli errori inevitabilmente aumentano. Le transalpine chiuderanno sul 18-25 pareggiando i conti.

Bisogna reagire e l'Allianz lo fa subito con Egonu ed Heyrman (7-2). L'opposta in predicato di tornare in nazionale trova l'ace del 12-7. Il muro di Bajema indirizza il terzo set in maniera definitiva (13-5). Il vantaggio aumenterà ancora (16-6) e ogni tentativo di rimonta avversario verrà prontamente rispedito al mittente. Chiude Daalderop per il 25-16.

E' di quest'ultima l'ace del 10-5 che segna la prima fuga del quarto set. Muro di Rettke per il 13-6, Prandi dai nove metri trova il campo avveraario (15-7). Non c'è più gara e a chiudere è il muro di Egonu. 25-13 e sipario che cala inesorabile sul match.

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Volley Mulhouse Alsace 3-1 (25-18; 18-25; 25-16; 25-13)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 3, Malual, Heyrman 10, Prandi 5, Pusic (L), Rettke 12, Bajema 6, Egonu 28, Daalderop 9 Non entrate: Orro, Folie, Sylla, Candi, Castillo (L). All. Gaspari.

Volley Mulhouse Alsace: Tchoudjang-Nana 9, Snyder 7, Van Avermaet 9, Winters 2, Siftar 17, Soldner (L), Danard-Selosse, Blamdai 2, Sager-Weider 5, Mayer 1. Non entrate: Casadei (L), Nwokoye. All. Salvagni

NOTE

Arbitri: Agnieszka Michlic (Pol), Ricardo Ferreira (Por)

Spettatori: 2221

Durata set: 23', 25', 23' 21'; Tot: 1h 33'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 11, battute sbagliate 13, muri 14, errori 20, attacco 45%

Volley Mulhouse Alsace: battute vincenti 6, battute sbagliate 10, muri 7, errori 20, attacco 37%

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Opiquad Arena - Monza (MB)