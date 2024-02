Champions, l'Allianz Vero Volley Milano non perde la grande occasione e vola in semifinale

Il 3-1 conquistato in Polonia poteva rappresentare, almeno sulla carta, un risultato rassicurante, ma ciò non vuol dire che si poteva abbassare la guardia. L'Allianz Vero Volley Milano si è fatta trovare concentrata e, nel ritorno dei quarti di finale disputato questa sera all'Allianz Cloud, non ha lasciato nemmeno un set al ŁKS Commercecon Łódź.

Il traguardo della semifinale, storico in quanto mai raggiunto in tre partecipazioni alla Champions, è raggiunto senza grosse difficoltà, che arrivaranno ora. La prossima rivale è la fortissima squadra turca del Fenerbahce, che lo scorso anno ha fatto fuori Conegliano. Occorrerà dunque arrivare all'appuntamento, che andrà in scena tra due settimane, al massimo delle condizioni psicofisiche se si vuole avere chance di proseguire il cammino.

MVP del match Raphaela Folie, solida sia a muro che in attacco chiudendo con 13 punti di cui 4 muri. In doppia cifra per Milano anche Heyrman, Bajema ed Egonu tutte e tre a quota 10.

Non ci sarà tempo, ma questo non fa più notizia, per rifiatare. Domenica prossima le rosa ospiteranno all'Opiquad Arena di Monza la rivelazione Roma. Si giocherà nell'inedito orario delle 12.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Bajema, Heyrman-Folie come centrali e Castillo libero.

Folie è subito ispirata a muro e l'Allianz prende subito campo (9-4). Lodz accorcia (9-7), Heyrman sfoggia il meglio del proprio repertorio per riportare la sua squadra sul 13-8. Cinque sono i set point con Egonu e Sylla (24-19), Milano tiene botta e chiude il primo set sul 25-21.

Le polacche ripartono bene nella seconda frazione (1-3), per poi subire il 5 pari con Folie ed Egonu (5-5). Muro Bajema per il 9-6, poi Folie ed Heyrman fanno volare Milano sul 14-7. Il massimo vantaggio verrà raggiunto sul 22-12 e ci penderà Bajema a prendersi parziale e qualificazione (25-14).

Gaspari non si accontenta e opta soltanto per l'inserimento di Pusic come libero e di Rettke al centro. Cazaute è indemoniata e va a segno in diagonale (13-9). Due muri di Diouf dimezzano il ritardo (13-11); Lodz riuscirà per la prima volta a mettere il naso avanti (15-16). Time out chiesto dal tecnico rosa, che servirà in quanto Bajema e Cazaute ribaltano il parziale (18-16). Ancora Cazaute a segno per il 23-19, Lodz dimezza ancora (23-21), poi Malual per il 24-21. Tre sono i match point ma due ne vengono annullati; l'incombenza di sigillare il risultato spetta a Bajema (suo il 25-23).

I commenti dei protagonisti

Raphaela Folie, eletta con merito migliore in campo, parla così a fine partita: "La qualificazione alle semifinali era ovviamente il nostro obiettivo e la vittoria questa sera significa tanto. In entrambe le partite abbiamo messo in campo un bel gioco e stasera, nonostante abbiano provato a darci del filo da torcere, siamo state brave tutte quante soprattutto nel finale dei set. Siamo contentissime e ora attendiamo il Fenerbahçe".

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - ŁKS Commercecon Łódź 3-0 (25-21, 25-14; 25-23)

ŁKS Commercecon Łódź: Gryka 5, Maj-Edwardt (L), Witkowska 5, Diouf 15, Górecką 1, Hryshchuk 1, Ratzke, Francisco 7, Stefanik, Piasecka 8, Zaborowska. Non entrate: Dudek, Alagierska, Drabek (L). All. Chiappini

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 9, Malual 1, Heyrman 10, Folie 13, Orro 2, Prandi, Pusic (L), Rettke 3, Bajema 10, Sylla 4, Egonu 10, Castillo (L) N.E. Daalderop, Candi All. Gaspari

NOTE

Arbitri: David Fernandez Fuentes (SPA), Igor Schimpl (SVK).

Durata set: 27', 24', 28'; Tot: 1h19'

Spettatori: 3899

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 5, battute sbagliate 10, muri 10, errori 16, attacco 49%

ŁKS Commercecon Łódź: battute vincenti 2, battute sbagliate 5, muri 5, errori 13, attacco 25%

MVP: Raphaela Folie (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud - Milano