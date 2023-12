Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley rischia contro Casalmaggiore ma è seconda

Sottovalutare le partite, specie a livello di A1, può essere estremamente rischioso. E' quello che deve aver fatto, seppur inconsciamente, l'Allianz Vero Volley Milano, che evidentemente pensava di risparmiare energie e fare un sol boccone della Trasporti Pesanti Casalmaggiore, ma quella che si pensava potesse essere una formalità si è tramutata in una vera e propria maratona.

L'aspetto positivo da rimarcare è che però il 3-2 ai danni della formazione lombarda è valso la conquista del secondo posto in classifica ai danni della Igor Novara, sconfitta in casa quasi in concomitanza da Conegliano. Il piazzamento, ottenuto dopo un avvio difficile, testimonia i meriti di questa squadra, che ora dovrà confermarsi soprattutto in chiave Coppa Italia e non solo.

Trascinatrice ed MVP è risultata Dana Rettke, autrice di una partita solidissima in attacco, con 15 punti messi a referto con 2 muri e due ace. Top scorer dell'incontro Paola Egonu, tenuta inizialmente in panchina, con 24 palloni messi a terra; doppia cifra anche per Cazaute ed Heyrman, rispettivamente con 15 e 10 punti.

La stagione delle rosa prosegue senza sosta: mercoledì 6 dicembre alle ore 20 sarà di nuovo Champions League, con il match casalingo (sempre a Monza) contro il Volley Alsace Mulhouse.

La partita

Marco Gaspari apporta qualche modifica puntando su Orro – Malual come diagonale palleggiatore opposto, la coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Cazaute, Candi-Heyrman come centrali e Castillo libero.

Che l'approccio non sia dei migliori lo si capisce subito, quando le ospiti si portano sull'1-5. Gaspari arresta subito il gioco e Cazaute fa mani out (8-12). Il muro di Heyrman sembra rimettere le rosa in carreggiara (13-15), ma le cremonesi allungano nuovamente (16-20). Cazaute e Sylla non demordono (23-24) e riescono anche ad annullare il set point, Casalmaggiore è più lesta e risolve ai vantaggi (24-26).

Le difficoltà per le meneghine si manifestano anche in avvio di secondo set (3-5), Heyrman rimedia (7-7). Si assiste ad una lunga serie di botta e risposta, rotto dall'errore di Smarzek (16-19). Gaspari decide di fare entrare Egonu che si fa subito sentire a muro (19-20). Si gioca ancora punto a punto, con Rettke che conquista i vantaggi (25-25). A togliere letteralmente le castagne dal fuoco è Egonu con il diagonale del 27-25.

Equilibrio anche in avvio di terzo parziale, rotto dal break ospite (4-8). Sylla risponde con sei punti consecutivi (10-8). Si continua a giocare praticamente sul filo del rasoio fino a che il muro di Orro e il lungolinea di Egonu non si rivelano determinanti (22-16). Rettke chiude con un primo tempo e Milano passa in vantaggio (25-18).

La scintilla sembra scoccata e le rosa partono meglio nel quarto set (4-2), risponde Casalmaggiore (6-6). Si va avanti punto a punto fino al 13, poi Heyrman fa 16-14. Non c'è nemmeno stavolta l'allungo decisivo perchè le rosanero presto recupereranno (20-20). Non c'è un attimo di sosta: dal 21-23 si passa al 23 pari con Egonu. Stavolta la spuntano le ospiti che portano la sfida al tie break (23-25).

Che, per fortuna delle milanesi, non ha storia. Il cambio di campo avviene sull'8-2 poi non verrà concesso più alcun punto alle avversarie. Si chiude sul 15-2.

Le parole dei protagonisti

Al termine del match parla Helena Cazaute: "Abbiamo giocato bene nel quinto set, dopo aver accusato un po' di stanchezza dopo le due trasferte consecutive tra Roma e Istanbul. L'importante è aver vinto questa partita: dispiace per il punto perso, ma ora testa alla prossima sfida di Champions contro Mulhouse".

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - TrasportiPesanti Casalmaggiore 3-2 (24-26; 27-25; 25-18; 23-25; 15-2)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 15, Malual 6, Heyrman 10, Orro 2, Rettke 15, Bajema, Sylla 8, Egonu 24, Daalderop, Candi 1, Castillo (L). Non entrate: Folie (L), Prandi, Pusic. All. Gaspari.

TrasportiPesanti Casalmaggiore: Perinelli 12, Avenia, Colombo, Lohuis 10, Manfredini 8, De Bortoli (L), Hancock 2, Edwards, Obossa 8, Smarzek 13, Cagnini 13. All. Musso

NOTE

Arbitri: Cesare Armandola, Veronica Mioara Papadol

Spettatori: 2875

Durata set: 32', 36', 26', 32', 13'; Tot: 1h49'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 11, muri 9, errori 30, attacco 41%

TrasportiPesanti Casalmaggiore: battute vincenti 4, battute sbagliate 15, muri 4, errori 33, attacco 34%

MVP: Dana Rettke (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Opiquad Arena - Monza