Serie A1 femminile, buono l'ultimo test per l'Allianz Vero Volley Milano

L'Allianz Vero Volley Milano chiude con un sorriso il test-match casalingo giocato quest’oggi con la pari categoria della Wash4green Pinerolo. All’Arena di Monza finisce 4-0 (25-22, 25-17, 25-16, 25-14) per Orro e compagne, brave a fare loro l’ultimo allenamento congiunto prima dell'esordio stagionale nella Serie A1 femminile, ovvero domenica pomeriggio, alle ore 17.00, contro la UYBA Volley Busto Arsizio, all'Allianz Cloud. Prima volta a ranghi completi, o quasi visto il lavoro personalizzato per Folie e Rettke, con il rientro delle giocatrici impegnate in nazionale.

Le ragazze di Gaspari partono con il freno a mano tirato, prima di riprendersi da metà del gioco per concludere sul 25-22. Nel secondo e terzo set sono le bordate di Egonu, a spianare la strada alla prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley, capace di limitare gli errori e salire di intensità in tutti i fondamentali, aggiudicandosi nettamente la contesa. Nel quarto gioco, anch'esso vinto dalla prima squadra rosa del Consorzio, girandola di cambi per Gaspari, che si affida come libero alla giovane Piciocchi e ampia le rotazioni con l'ingresso di Daalderop e Malual. Top scorer del match Paola Egonu, autrice di ben 16 punti, seguita a ruota da Kara Bajema, a quota 13. Bene anche Heyrman con 11 punti e 3 muri.

Ora per l'Allianz Vero Volley Milano tre giorni di allenamento per preparare il match contro le bustocche, primo vero assaggio della stagione regolare.

LE DICHIARAZIONI

Kara Bajema (Allianz Vero Volley Milano): "Mi sento bene. Ci siamo preparate a lungo con molti tornei e allenamenti congiunti: penso ci abbiano messo nelle condizioni migliori per iniziare la stagione, non vedo l'ora di cominciare. Nella prima partita mi aspetto qualche errore in più e che la chimica non sia ancora perfetta. Dobbiamo lottare e lavorare duramente, perché la prima di campionato è sempre una situazione particolare".