Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano vince il primo test match stagionale contro la Picco Lecco

E' andato in archivio il primo allenamento congiunto per la Vero Volley Milano. All’Arena di Monza, la prima squadra femminile - sempre senza le nazionali Orro, Sylla, Parrocchiale, Rettke, Daalderop, Castillo, e con Cazaute ed Egonu ancora assenti, oltre a Folie che ha svolto una sessione di lavoro personalizzato -, ha testato la condizione fisica, alla metà della terza settimana di preparazione, con la formazione lombarda di Serie A2 della Pallavolo Picco Lecco.

Tre set vinti per la formazione rosa del Consorzio, ma con la squadra ospite abile a vincere il terzo set della bandiera. Il team di Gaspari ha schierato come libero la giovane Piciocchi e ha fatto ruotare tutte le atlete presenti, comprese le under a disposizione, mettendo benzina nelle gambe, in vista della prima di campionato in programma tra meno di un mese. La squadra è attesa da una doppia sessione di allenamento venerdì 8 settembre, prima del secondo test stagionale, che la vedrà di scena sempre all'Arena di Monza contro l'Albese Volley Como, altra formazione di A2, sabato 9 alle ore 15.15, nuovamente a porte aperte.



LE DICHIARAZIONI



Sonia Candi, Centrale Vero Volley Milano: "Prima di tutto è bello tornare, oggi c'era anche un po' di pubblico che fa sempre piacere. E' stato bello ritrovarsi in campo, provare i meccanismi di gioco anche perché in questo momento, essendo poche, non abbiamo avuto molte occasioni di sfidarci sei contro sei. Mettere un po' di competizione è stato importante anche per trovare i ritmi reali della partita. Ritrovare il campo e soffrire anche nei momenti difficili. Questo è quello che si fa più fatica a ricreare in allenamento, ed è importante soprattutto ora".