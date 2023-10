Serie A1 femminile, Allianz Vero Volley avanti col brivido: Scandicci cede al tie break

Alla fine l'Allianz Vero Volley Milano ce l'ha fatta a vincere la terza partita consecutiva in campionato, viatico importante per la Supercoppa in programma tra sei giorni a Livorno, ma quanta fatica. La Savino Del Bene Scandicci, realtà in crescita continua, ha tenuto fede al ruolo di protagonista risorgendo quanto tutto sembrava indirizzato e dimostrandosi squadra più che temibile. Alla fine, come spesso accade in partite di questo tipo, hanno deciso i dettagli e le ragazze di Marco Gaspari sono riuscite con qualche brivido di troppo a conquistare due punti molto importanti per la classifica.

Il match è stato a dir poco spettacolare: sopra di due set le rosa si sono fatte raggiungere, rischiando anche nel tie break, dove le toscane erano avanti 8-10. Poi Orro e compagne hanno reagito con determinazione e carattere riuscendo a vincere 3-2 con le unghie e con i denti.

Il campionato va ora in letargo per due settimane: l'attenzione sarà tutta spostata sul match contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che assegnerà al Modigliani Forum il primo trofeo della stagione.

La partita

Gaspari schiera in avvio Orro al palleggio, Egonu da opposto, Cazaute e Sylla in banda, Rettke e Candi da centrali. Parrocchiale il libero.

La partita è spettacolare sin dall'inizio: si susseguono i botta e risposta fino ad oltre metà del primo set. La svolta sembra ad un passo quando le biancoblù si portano sul 20-24; Milano però costruisce una rimonta a dir poco prodigiosa e riacciuffa i vantaggi per mano di diversi errori in attacco di Antropova. Nwakalor attacca per il 24-25, le rosa ci credono e riacciuffano un paziale che oramai sembrava perso (27-25).

Di Daalderop il primo allungo della seconda frazione (6-4), così come quello successivo con il muro su Antropova (9-5). Ace di Antropova che, accompagnato dal muro di Diop, riavvicina Scandicci (12-11). Quest'ultima però non è precisa e permette alle milanesi di allungare nuovamenre (17-13). Il match prende una direzione quando Rettke non si fa sfuggire la possibilità di firmare il 21-16. Si chiude comodamente sul 25-18.

Sale in cattedra Paola Egonu nel terzo set (15-9), ma qualcosa inizia a cambiare. La Savino dapprima dimezza il ritardo (15-12) poi lo annulla coraggiosamente con il muro di Villani e l'attacco di Nwakalor (15-15). Sembra nuovamente tutto finito quando Milano infila un'altro break a dir poco impressionante (20-15), ma le ragazze di Barbolini sono indomite e con Herbots, Zhu Ting ed Antropova riescono incredibilmente a risalire 23-23. La neo azzurra fa 23-24, Nwakalor ha l'occasione per riaprire la partita e la sfrutta con il primo tempo del 25-27.

Questo imprevedibile finale produce l'effetto di sparigliare le carte, tant'è che Scandicci parte a razzo nel quarto set (1-5). Bajema ci prova (7-8), ma le ospiti sono in fiducia e colpiscono con Antropova, Zhu e Nwakalor (13-18). Herbots colpisce per il 14-20, Milano prova a rientrare con Sylla (19-23). Il muro di Antropova spegne ogni velleità; l'attacco di Zhu rimanda il verdetto al tie break (22-25).

La Savino Del Bene intravvede la possibilità di una clamorosa rimonta quando Nwakalor realizza il 3-6. Sul 6-8 c'è il cambio di campo, ma Bajema accorcia subito (7-8). Zhu fa 8-10, Orro rimedia (10-10). La partita è a dir poco spettacolare: i vantaggi sono inevitabili. Rettke fa 15-14, Antropova sbaglia e le saracinesche si abbassano così definitivamente.

I commenti dei protagonisti

Laura Heyrman (Allianz Vero Volley Milano): "Bravissime noi a portar a casa la vittoria, perché era molto molto importante. Sappiamo di essere una squadra forte, abbiamo ancora degli alti e bassi su cui dovremo lavorare tanto. Questo team ha una potenza incredibile, e questa è stata una dimostrazione".

Tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci 3-2 (27-25; 25-18; 25-27; 22-25; 16-14)

Allianz Vero Volley Milano: Orro 3, Egonu 33, Sylla 9, Cazaute 5, Rettke 13, Candi 7, Parrocchiale (L), Daalderop 6, Malual 2, Prandi, Bajema 7, Heyrman 2 n.e. Folie, Piciocchi (L) All. Gaspari

Savino Del Bene Scandicci: Britt 9, Da Silva, Antropova 19, Zhu 14, Nwakalor 18, Ognjenovic 1, Merlo (L), Di Iulio, Diop 1, Villani 1 n.e. Alberti, Ruddins, Gay (L) All. Barbolini

NOTE

Arbitri: Rossella Piana, Umberto Zanussi

Spettatori: 4613

Durata set: 33', 25', 33', 28', 24' tot 2h23'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 18, muri 6, errori 9, attacco 46%

Savino Del Bene Scandicci: battute vincenti 5, battute sbagliate 9, muri 13, errori 11, attacco 40%

MVP: Dana Rettke (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud