Superlega, la Powervolley Milano lancia la nuova campagna abbonamenti

“One Team One City One Dream”. Questo lo slogan che ha scelto la Powervolley Milano per la prossima campagna abbonamento 2023 /2024 lanciata alcuni giorni fa. Fulcro il numero 1 che rappresenta l’unicità di tutto il progetto Powervolley su Milano, la sua forza e la coesione di una squadra, che fa battere il cuore ai supporter. Squadra e progetto, che mantengono un legame stretto più che mai con la città di Milano, garantendo uno spettacolo unico all’interno dell’Allianz Cloud, ma anche tante iniziative con e per i giovani, e con le realtà che operano nel sociale.

"Adesso ci proviamo insieme e abbiamo bisogno della spinta del pubblico, - commenta il presidente di Allianz Milano, Lucio Fusaro - abbiamo fatto un ulteriore sforzo sull’onda dell’entusiasmo dell’ultima stagione sportiva. Abbiamo tutti ancora negli occhi le serie playoff contro Perugia e Civitanova. La rosa è stata ulteriormente rinforzata. L’anno scorso, di questi tempi, avevamo detto che prima o poi saremmo arrivati nell’élite della pallavolo italiana. Lo abbiamo fatto, e ora vogliamo consolidare questa posizione, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti".

"One Team, One City, One Dream ovvero: Squadra, Città e Sogno, che sono Allianz Milano – spiega il direttore sportivo Fabio Lini – Nel primo anno al 100% della capienza nei palasport, abbiamo avuto un incredibile successo di pubblico. Un pubblico vivo, attivo, che da spettatore si è trasformato in sostenitore e supporter. Un legame che anche la squadra ha percepito nelle partite di playoff sempre sold out. Lasciatemi fare un ringraziamento speciale alla Federazione (Fipav) per la fattiva collaborazione e agli enti di promozione sportiva, con il Csi a fare la parte del leone".