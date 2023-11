Serie A1 femminile, Allianz Vero Volley - Prosecco Doc Imoco entra nella storia

Allianz Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano si deve ancora giocare, ma è già entrata nella storia. Il match che avrà inizio domani alle ore 16, una sorta di rivincita dell'ultima Supercoppa nonchè delle ultime due finali scudetto, sarà il più visto di sempre nella storia della pallavolo femminile italiana per squadre di club.

Ieri pomeriggio è stato superato il numero degli 11.500 tagliandi acquistati in pre-vendita per circa 140.000 euro di incasso. Battuto dunque il record di presenze (11.150 spettatori) di una finale del 1999 tra Reggio Calabria e Modena.

Questo dunque non può che essere uno straordinario successo per il consorzio Vero Volley che testimonia il grande lavoro svolto in questi anni nonchè una crescita esponenziale della squadra sul piano tecnico. Manca la ciliegina sulla torta ovvero la conquista di un trofeo: la speranza è che questa specie di tabù si infranga già al termine di questa stagione.

La felicità del presidente

Alessandra Marzari, patron delle rosa, commenta così questo incredibile exploit, destinato ad essere ricordato a lungo qualunque possa essere il risultato finale domani al Mediolanum Forum:

"Siamo entusiasti di questo risultato. Il numero dei biglietti venduti per la partita di domenica contro Conegliano é il risultato di un lavoro che è iniziato tanti anni fa, quando la presenza degli spettatori all’interno della nostra Arena a Monza era sicuramente meno numerosa rispetto a oggi. Potremmo quasi dire che ogni appassionato che è venuto a vedere la pallavolo con noi, maschile e femminile di vertice, lo abbiamo cercato, voluto e fidelizzato. Tutto questo ha creato anche una nuova cultura intorno al movimento del volley".

Quanto avvenuto non può che partire da lontano: "Le competenze che abbiamo sviluppato in questi anni con serietà e devozione, anche grazie a squadre sempre più forti e al confronto con una piazza più popolosa di Monza, sono state fondamentali per arrivare a ottenere questo risultato. Questo anche grazie alla visione strategica e manageriale di Aldo Fumagalli, nostro socio di maggioranza, che ci ha permesso questo ulteriore salto di qualità nella crescita del Consorzio Vero Volley, pure con il trasferimento della nostra squadra femminile a Milano. Battere il record precedente, del 1999, un dato storico, é un successo importante per noi. Una nuova spinta in linea con gli obiettivi di ticketing che ci siamo prefissati all’inizio di questa stagione. Adesso, rimarremo concentrati anche sugli obiettivi sportivi e su tutte quelle attività necessarie per aumentare il numero dei tesserati e delle tesserate sul territorio lombardo, insieme a quello degli appassionati di pallavolo che ci seguono sul campo".

Il sold out ancora non c'è

Non si è ancora registrato il tutto esaurito, ma è facile che questo presto possa avvenire. Restano ancora poche centinaia di biglietti a disposizione per poter godere di questo incredibile spettacolo.