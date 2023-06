Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano si tiene stretta Alessia Orro

Alessia Orro è pronta a vivere la sua quarta annata sportiva consecutiva con la maglia della Vero Volley Milano, la seconda da capitana della formazione rosablù, nuovamente tra Italia, in Serie A1 femminile, ed Europa, in CEV Champions League.

E' stata lei una delle protagoniste dei recenti successi della squadra lombarda, uno su tutti la CEV Cup vinta nel 2021 ad Istanbul, contro il Galatasaray, in cui è stata anche premiata come MVP della manifestazione. Ma tra le mani di Alessia Orro, ace woman delle sue nell'ultima stagione di Milano (28 ace solo in campionato, personal best dopo i 24 della stagione 2018/2019), sono passate anche le giocate fondamentali che hanno guidato la Vero Volley a raggiungere due Finali Scudetto di fila (21/22 e 22/23), la prima Finale di Coppa Italia delle lombarde, tre qualificazioni alla CEV Champions League (le ultime due da testa di serie) e la certezza di essere in Finale di Supercoppa Italiana la prossima stagione. Per Orro, nata ad Oristano il 18 luglio 1998, alta 180 centimetri, dotata di mani d'oro, grande tempismo a muro, un servizio efficace e una solidità difensiva che la rendono tra le migliori interpreti del campionato a livello di completezza tecnica, il legame con il Consorzio Vero Volley diventa quindi sempre più forte.

La palleggiatrice delle rosa ha ottenuto importanti premi individuali anche con la nazionale italiana (esordio a Padova il 23/06/2015, in amichevole contro la Big Conference NCAA Usa), vincendo il titolo di miglior palleggiatrice del Campionato Europeo 2021 e della VNL 2022, manifestazioni vinte dall'Italia. Nel palmares di Orro ci sono anche un Argento (World Grand Prix 2017) e due bronzi (Mondiale 2022 ed Europeo 2017), oltre ad un Oro (Mondiale pre juniores 2015) e un Bronzo (Mondiale juniores 2015) vinti nelle competizioni giovanili.

LA SCHEDA

Alessia Orro

Nata a Oristano, il 18 luglio 1998

Altezza 180 cm

Ruolo Palleggiatrice

Numero di maglia 8

CARRIERA CON I CLUB

2012-13 Fipav - Club Italia B1A

2013-14 Fipav - Club Italia B1A

2014-15 Fipav - Club Italia A2

2015-16 Fipav - Club Italia A1

2016-17 Fipav - Club Italia A1

2017-18 Unet Yamamay Busto Arsizio A1

2018-19 Unet e-work Busto Arsizio A1

2019-20 Unet e-work Busto Arsizio A1

2020-21 Saugella Monza A1

2021-22 Vero Volley Monza A1

2022-23 Vero Volley Milano A1

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1

TITOLI CON I CLUB

Cev Cup 2018-19 Busto Arsizio

Cev Cup 2020-21 Saugella Monza

CARRIERA CON LA NAZIONALE

113 presenze

Esordio a Padova, il 23/06/2015 in amichevole (Italia-Big Conference Ncaa USA 4-0)

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Bronzo Mondiale 2022 ITA

Oro Volley National League 2022 ITA

Oro Europeo 2021 ITA

Bronzo Europeo 2019 ITA

Argento Grand Prix 2017 ITA

MEDAGLIE CON LE NAZIONALI GIOVANILI

Oro Mondiale prejuniores 2015 ITA

Bronzo Mondiale juniores 2015 ITA

ALTRE MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Oro Volley Masters Montreaux 2018 ITA

PREMI INDIVIDUALI

2015 - Campionato europeo Under-18: Miglior palleggiatrice

2015 - Campionato mondiale Under-18: Miglior palleggiatrice

2021 - CEV Cup: MVP

2021 - Campionato europeo: Miglior palleggiatrice

2022 - Volleyball Nations League: Miglior palleggiatrice

ONORIFICENZE

Cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana «Di iniziativa del Presidente della Repubblica» 20 settembre 2021