Serie B maschile, Beatrice Parrocchiale confermata alla Vero Volley Milano: la scheda del libero

Un'altra stagione a difesa della seconda linea della Vero Volley Milano, la quinta assoluta con il club lombardo, per Beatrice Parrocchiale. Nata a Milano, classe 1995, la sua ultima annata sportiva in rosablù è stata costellata da performance da applausi, fondamentali per farle riguadagnare una maglia con la Nazionale seniores dell'Italia.

Precisa in ricezione, generosa ed efficace in fase difensiva, il libero numero 10 della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley ha collezionato 44 presenze stagionali tra competizioni nazionali e CEV Champions League, guadagnandosi il premio MVP per ben tre volte: Firenze vs Milano, 12a giornata di andata regular season (guarda video qui), Milano vs Firenze, 12a giornata di ritorno regular season (guarda video qui) e Milano vs Le Cannet (guarda gli highlights del match qui).

Parrocchiale, al momento impegnata in azzurro nella VNL 2023, nel suo palmares, oltre ad aver conquistato una CEV Cup con la Vero Volley nel 2021 ad Istanbul, vanta un Oro (2021) e un Bronzo (2019) Europeo con l'Italia, rappresentativa con cui ha guadagnato un prezioso Argento Mondiale nel 2018 e al Grand Prix del 2017. Tra gli altri titoli ottenuti con la Nazionale seniores, anche un Oro (2018) e un Bronzo (2019) al Volley Masters di Montreux.

GUARDA IL VIDEO DEL SALUTO DI BEATRICE PARROCCHIALE AI TIFOSI DELLA VERO VOLLEY MILANO - CLICCA QUI



LA SCHEDA

Beatrice Parrocchiale

Nata a Milano, il 26 dicembre 1995

Altezza 167 cm

Ruolo Libero

Numero di maglia 10

CARRIERA CON I CLUB

2009-10 Vissette Volley D

2010-11 Eas Italia Orago B1B

2011-12 Gso Villa Cortese B1A

2012-13 Mc Carnaghi Villa Cortese A1

2013-14 Il Bisonte Azzurra S.Casciano A2

2014-15 Il Bisonte Firenze A1

2015-16 Il Bisonte Firenze A1

2016-17 Il Bisonte Firenze A1

2017-18 Il Bisonte Firenze A1

2018-19 Il Bisonte Firenze A1

2019-20 Saugella Monza A1

2020-21 Saugella Monza A1

2021-22 Vero Volley Monza A1

2022-23 Vero Volley Milano A1

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1

TITOLI CON I CLUB

Cev Cup 2020-21 Monza ITA

CARRIERA CON LA NAZIONALE

132 presenze

Esordio a Ravenna il 23/05/2015 in amichevole (Italia-Cina Under 23 3-0)

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Oro Europeo 2021 ITA

Bronzo Europeo 2019 ITA

Argento Mondiale 2018 ITA

Argento Grand Prix 2017 ITA

ALTRE MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Oro Volley Masters Montreaux 2018 ITA

Bronzo Volley Masters Montreaux 2019 ITA

ONORIFICENZE

Cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana «Di iniziativa del Presidente della Repubblica» 20 settembre 2021