Serie A1 femminile, Dana Rettke confermata alla Vero Volley: scheda e curiosità della centrale di Milano

La Vero Volley Milano potrà contare sul talento di Dana Rettke anche per la stagione 2023/2024. L'atleta statunitense, autrice di due stagioni da applausi con la maglia rosablù, è pronta a disputare un'altra annata sportiva con Milano tra Italia ed Europa, impreziosendo il reparto centrale formato da Folie, Candi ed Heyrman. Non solo un mix di potenza e tecnica in fase offensiva, ma anche grande efficacia dai nove metri ed un muro invidiabile, tutte qualità che la rendono una delle migliori nel suo ruolo nella Serie A1 e non solo.



Nell'ultima stagione la numero 14 della Vero Volley ha collezionato 35 presenze (Campionato, Coppa Italia e CEV Champions League), mettendo a segno non solo 181 punti (42 muri, di cui 8 nella sola gara contro Perugia valida per la 4a giornata di ritorno, e 15 ace) ma anche giocate da circoletto rosso che le hanno permesso di vincere il premio MVP per ben 3 volte (Milano vs Perugia, appunto, Milano vs Cuneo, 10a giornata di ritorno e Milano vs Casalmaggiore, Gara 3 Quarti di Finale Play Off Scudetto).

Rettke è nata a Riverside, nell’Illinois, dove si è avvicinata all’età di 15 anni al volley su suggerimento della mamma e di una amica, dopo aver provato il basket. Ha iniziato a giocare da centrale, spostandosi al quarto anno nel ruolo di schiacciatrice-ricevitrice: esperienza, questa, che la stessa atleta considera fondamentale nella sua crescita in ambito pallavolistico. Laureata all'Università del Wisconsin–Madison, indirizzo marketing aziendale (laureata nel 2020), con la squadra di volley dei Badgers fa incetta di premi a livello individuale, guidandola al primo titolo NCAA della storia, dopo due finali perse, grazie al successo per 3-2 sul Nebrasca nella Finale di Colombus del 2021. Al momento è impegnata con gli Stati Uniti alla VNL 2023, competizione che l'ha vista esordire con la rappresentativa seniores nel maggio del 2019, edizione vinta proprio dagli USA. Sempre nello stesso anno Rettke ha partecipato al torneo di qualificazione olimpica, in cui gli Stati Uniti hanno strappato un pass per l'Olimpiade di Tokyo, vincendo successivamente la medaglia d’Oro in Giappone nell’estate del 2021.

GUARDA IL VIDEO DEL SALUTO DI DANA RETTKE AI TIFOSI DELLA VERO VOLLEY MILANO - CLICCA QUI

LA SCHEDA

Dana Rettke

Nata a Riverside (USA), 21 gennaio 1999

Altezza 203 cm

Ruolo Centrale

CARRIERA CON I CLUB

2014-15 Riverside Brookfield HS (USA)

2015-16 Riverside Brookfield HS (USA)

2016-17 Riverside Brookfield HS (USA)

2017-18 Wisconsin Univ. (USA)

2018-19 Wisconsin Univ. (USA)

2019-20 Wisconsin Univ. (USA)

2020-21 Wisconsin Univ. (USA)

2021-22 Vero Volley Monza A1

2022-23 Vero Volley Milano A1

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1

TITOLI UNIVERSITARI

NCAA Division I 2021 Wisconsin Univ.

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Oro - Volleyball National League 2019 USA

PREMI INDIVIDUALI

2017 - Freshman of the Year

2017 - All-America First Team

2017 - NCAA Division I: Palo Alto Regional All-Tournament Team

2018 - All-America First Team

2018 - NCAA Division I: Champaign Regional All-Tournament Team

2019 - All-America First Team

2019 - NCAA Division I: Madison Regional All-Tournament Team

2019 - NCAA Division I: Pittsburgh National All-Tournament Team

2020 - All-America First Team

2021 - National Player of the Year

2021 - All-America First Team

2021 - NCAA Division I: Madison Regional All-Tournament Team

2021 - NCAA Division I: Columbus National All-Tournament Team