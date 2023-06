Serie A1 femminile, Raphaela Folie confermata alla Vero Volley Milano: la scheda della centrale

Raphaela Folie continuerà ad essere il perno centrale della Vero Volley Milano anche nella stagione 23/24. La vincente ed esperta giocatrice di Bolzano, classe '91, è stata tra le protagoniste della positiva annata sportiva delle rosablù tra Italia ed Europa. Oltre ad essersi laureata best blocker della Vero Volley, quarta di tutta la Serie A1, con 90 muri messi a segno tra campionato e Coppa Italia (record personale in carriera), Folie è stata anche una delle giocatrici milanesi più schierate in campo (37 le presenze fatte registrare, maggior numero di gare e set giocati da quando milita nella massima serie), premiata una volta MVP (vs Pinerolo, 1a giornata di andata, guarda il video qui).

Con i suoi velocissimi attacchi centrali e la sua efficacia in battuta (16 ace, secondo miglior risultato dopo i 18 messi a segno nel 2015/2016), la numero 7 della Vero Volley ha contribuito alla qualificazione della sua squadra alla CEV Champions League 2024, alla prossima Supercoppa Italiana, andando ad un passo dal sogno tricolore, poi sfumato in Finale contro Conegliano.



148 presenze con la nazionale italiana, con cui ha conquistato un Bronzo all'Europeo 2019, oltre ad un Argento al Grand Prix del 2017 e due ori (Giochi del Mediterraneo 2013 e World Cup 2011) ed un palmares con i Club invidiabile (in sei stagioni con Conegliano ha vinto 4 scudetti, 4 coppe Italia, 5 supercoppe italiane, 1 Mondiale per Club e 1 CEV Champions League), la rendono tra le atlete più vincenti della Lega Volley femminile.

LA SCHEDA

Raphaela Folie

Nata a Bolzano, il 7 marzo 1991

Altezza 186 cm

Ruolo Centrale

Numero di maglia 7

CARRIERA CON I CLUB

2002-03 Caldaro giov

2003-04 Caldaro giov

2004-05 Caldaro giov

2005-06 Caldaro giov

2006-07 Caldaro giov

2007-08 VT S.Giacomo Agruzzo B2B

2008-09 Ata Fintravel Trento B2C

2009-10 Trentino Volley Rosa Trento B1B

2010-11 Asystel Novara A1

2011-12 Asystel Novara A1

2012-13 Mc Carnaghi Villa Cortese A1

2013-14 Foppapedretti Bergamo A1

2014-15 LiuJo Modena A1

2015-16 LiuJo Modena A1

2016-17 Imoco Conegliano A1

2017-18 Imoco Conegliano A1

2018-19 Imoco Conegliano A1

2019-20 Imoco Conegliano A1

2020-21 Imoco Conegliano A1

2021-22 Prosecco Doc Imoco Conegliano A1

2022-23 Vero Volley Milano A1

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1

TITOLI CON I CLUB

Supercoppa Italiana 2016 Conegliano ITA

Coppa Italia 2016-17 Conegliano ITA

Scudetto 2017-18 Conegliano ITA

Supercoppa Italiana 2018 Conegliano ITA

Scudetto 2018-19 Conegliano ITA

Supercoppa Italiana 2019 Conegliano ITA

Mondiale per Club 2019 Conegliano ITA

Coppa Italia 2019-20 Conegliano ITA

Supercoppa Italiana 2020 Conegliano ITA

Coppa Italia 2020-21 Conegliano ITA

Scudetto 2020-21 Conegliano ITA

Champions League 2020-21 Conegliano ITA

Supercoppa Italiana 2021 Conegliano ITA

Coppa Italia 2021-22 Conegliano ITA

Scudetto 2021-22 Conegliano ITA

CARRIERA CON LA NAZIONALE

148 presenze

Esordio a Montreux (SUI) il 7/06/2011 nel Montreux Volley Masters (Italia-Cuba 1-3)

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Bronzo Europeo 2019 ITA

Argento Grand Prix 2017 ITA

Oro Giochi del Mediterraneo 2013 ITA

Oro Coppa del Mondo 2011 ITA

PREMI INDIVIDUALI

MVP Supercoppa Italiana 2020