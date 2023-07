Serie A1 femminile, Myriam Sylla confermata alla Vero Volley: scheda e curiosità della schiacciatrice di Milano

GUARDA LE GIOCATE PIU' BELLE DI MYRIAM SYLLA CON LA VERO VOLLEY MILANO - CLICCA QUI



MONZA, 11 LUGLIO 2023 - Myriam Sylla sarà una atleta della Vero Volley Milano anche nella stagione 2023/2024. Tra le giocatrici più spettacolari ed entusiasmanti del panorama pallavolistico internazionale, Sylla è pronta alla seconda esperienza consecutiva tra Italia ed Europa con la prima squadra femminile del Vero Volley, che ha guidato con le sue giocate fino alla Finale Scudetto.

Per la schiacciatrice delle lombarde, quella conclusa tra gli applausi del pubblico rosablù, dopo la sconfitta in Gara 5 della decisiva gara tricolore a Villorba contro Conegliano, è stata la seconda migliore stagione della sua carriera nella massima categoria (undicesima di fila), sia in termini realizzativi (309 punti, il dato best rimane la 16/17 con 332 punti) che di ace (10, best nel 15/16 12). A livello di muri, invece, la schiacciatrice di Milano si è addirittura migliorata, battendo, con 39 blocks, il suo precedente record personale (37 muri vincenti nel 17/18). Straordinaria in fase difensiva, solida in ricezione, efficace sia in battuta che in attacco, la capitana dell'Italia (con cui ha vinto tre ori, al Campionato Europeo nel 2021, alla VNL 2022 e al Volley Montreux Masters 2018, due argenti, al Mondiale 2018 e al Grand Prix del 2017, e due bronzi, al Mondiale 2022 e all'Europeo 2019), impegnata nei prossimi giorni alle Finals della VNL 2023 di Arlington (Washington, USA), completa il reparto insieme ad Helena Cazaute, Nika Daalderop e Kara Bajema.



Nata a Palermo da genitori ivoriani, classe '95, si è trasferita con la famiglia da piccola a Valgreghentino, in Lombardia, dove ha iniziato a giocare a pallavolo prima nelle giovanili del Grenta, poi dell’Olginate e successivamente dell’Amatori Orago. Tre stagioni tra giovanili e B1 a Villa Cortese, dove ha fatto il suo esordio in A1, poi il grande salto a Bergamo, squadra che l'ha lanciata ai massimi livelli e con cui ha conquistato, in cinque stagioni, anche una Coppa Italia (2016). Dal 2018/2019 è diventata una giocatrice di Conegliano: con la squadra veneta ha vinto tutto sia in Italia (3 Scudetti, 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane) che a livello internazionale (1 Mondiale per Club, 1 CEV Champions League), diventando una delle schiacciatrici più forti del panorama pallavolistico mondiale (a livello individuale, con la Nazionale, ha vinto il premio di Miglior schiacciatrice del Mondiale 2018 e 2022 e dell'Europeo del 2019 e 2021).



GUARDA IL VIDEO DEL SALUTO DI MYRIAM SYLLA AI TIFOSI DELLA VERO VOLLEY MILANO - CLICCA QUI

LA SCHEDA

Myriam Fatime Sylla

Nata a Palermo, 8 gennaio 1995

Altezza 181 cm

Ruolo Schiacciatrice

CARRIERA CON I CLUB

2010-11 Mc Carnaghi Villa Cortese B1A

2011-12 Gso Villa Cortese B1A

2012-13 Mc Carnaghi Villa Cortese A1

2013-14 Foppapedretti Bergamo A1

2014-15 Foppapedretti Bergamo A1

2015-16 Foppapedretti Bergamo A1

2016-17 Foppapedretti Bergamo A1

2017-18 Foppapedretti Bergamo A1

2018-19 Imoco Conegliano A1

2019-20 Imoco Conegliano A1

2020-21 Imoco Conegliano A1

2021-22 Prosecco Doc Imoco Conegliano A1

2022-23 Vero Volley Milano A1

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1

TITOLI CON I CLUB

Coppa Italia 2015-16 Bergamo ITA

Supercoppa 2018 Conegliano ITA

Scudetto 2018-19 Conegliano ITA

Supercoppa 2019 Conegliano ITA

Mondiale 2019 Conegliano ITA

Coppa Italia 2019-20 Conegliano ITA

Supercoppa 2020 Conegliano ITA

Coppa Italia 2020-21 Conegliano ITA

Scudetto 2020-21 Conegliano ITA

Champions 2020-21 Conegliano ITA

Supercoppa 2021 Conegliano ITA

Coppa Italia 2021-22 Conegliano ITA

Scudetto 2021-22 Conegliano ITA

IN NAZIONALE

133 presenze in Nazionale

Esordio a Ravenna il 23/05/2015 in amichevole (Italia-Cina Under 23 3-0)

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Bronzo Mondiale 2022 ITA

Oro Volley National League 2022 ITA

Oro Europeo 2021 ITA

Bronzo Europeo 2019 ITA

Argento Mondiale 2018 ITA

Argento Grand Prix 2017 ITA

ALTRE MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Oro Volley Masters Montreaux 2018 ITA

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Bronzo Europeo juniores 2013 ITA

PREMI INDIVIDUALI

2018 - Campionato mondiale: Miglior schiacciatrice

2019 - Campionato europeo: Miglior schiacciatrice

2021 - Campionato europeo: Miglior schiacciatrice

2022 - Campionato mondiale: Miglior schiacciatrice

ONORIFICENZE

Cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana «Di iniziativa del Presidente della Repubblica» 20 settembre 2021