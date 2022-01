Coppa Italia, la Powervolley scrive una nuova pagina di storia: Final Four per la prima volta

Final Four siano. La Powervolley Milano scrive una nuova pagina di storia: strappa un biglietto per la fase finale della Coppa Italia battendo a domicilio 1-3 (22-25; 25-19; 20-25; 27-29) la Lube Civitanova.

“Ci siamo detti che era una partita per sognare, una partita da dentro fuori. Forse ognuno di noi con le proprie nazionali questo tipo di sfide sono state giocate tante volte, ma per noi come squadra era la prima. Una partita che significava sognare, - ha commentato capitan Matteo Piano - è bello. Le Final Four di Coppa Italia è la cosa che a me personalmente piace di più in tutta la stagione. È bello perché siamo cresciuti come squadra. Siamo stati bravi. Sono contentissimo, continueremo a lavorare sugli aspetti che dobbiamo migliorare per la Final Four perché incontreremo delle grandi squadre. Sono contentissimo perché è una cosa che ho sempre sognato da quando sono arrivato a Milano. Sono qua da tanti anni e sono felice che ci siamo riusciti insieme, è stata una bella partita, abbiamo giocato una bella pallavolo. Siamo stati proprio bravi”.

La semifinale sarà con Trento il prossimo 5 marzo, dall’altra parte Piacenza affronterà la vincente fra Perugia e Padova.

Cucine Lube Civitanova: Garcia 0, Sottile 0, Marchisio 0, Lucarelli 12, Zaytsev 23, Diamantini 10, Balaso (L), Simon 12, De Cecco 0, Yant 11. Non entrati: Penna, Ambrose.

Allianz Powervolley Milano: Chinenyeze 15, Daldello, Romanò 1, Patry 15, Piano 10, Mosca 1, Ishikawa 9, Porro 4, Jaeschke 18, Pesaresi (L). Non entrati: Staforini, Maiocchi (L), Djokic. Allenatore Piazza.