Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano definisce lo staff per la prossima stagione

La Vero Volley Milano scalda il motore per un nuovo percorso tutto da vivere tra Italia, per l'ottava stagione di fila in Serie A1 femminile, ed Europa, nella CEV Champions League. Dopo aver completato il roster che sarà a disposizione del confermato Marco Gaspari, il tecnico capace di portare in Brianza una CEV Cup nella stagione 20-21 e di approdare in Finale Scudetto nelle ultime due stagioni sportive, ecco i nomi dello staff che guiderà la formazione femminile ammiraglia della realtà monzese.

Si parte dal vice allenatore Luca Bucaioni, forte dell'ottimo lavoro svolto nelle ultime stagioni, precisamente dal 2017-2018, e fresco della vittoria del Campionato Italiano nel Lega Volley Summer Tour 2023. Confermato anche l'assistente allenatore Simone Bendandi, già al fianco del CT Davide Mazzanti nella squadra azzurra protagonista all'Olimpiade di Tokyo e campione d’Europa nell'estate 2022, oltre che finalista mondiale nel 2018. Bendandi, dopo tre ottime stagioni alla guida della formazione femminile dell'Olimpia Teodora di Ravenna in Serie A2, è approdato nella scorsa stagione al Vero Volley, distinguendosi da subito come elemento di qualità ed esperienza. Ai confermati Danilo Contrario come scoutman, Carlo Maria Pozzi come medico, Edoardo Chimenti come fisioterapista e Laura Biraschi come osteopata, ci sono le novità di Marco Penza e Davide Spinelli, medico e assitente fisioterapista, nella scorsa stagione sportiva in forza allo staff della squadra maschile del Vero Volley. A ricoprire il ruolo di preparatore atletico, poi, ci sarà per la seconda stagione consecutiva l'esperto e preparato Silvio Colnago. Restano al loro posto, complice il prezioso supporto dato nell'ultima stagione, il nutrizionista, Dott. Nicoló Scaglione, e la psicologa dello sport, Dott.ssa Barbara Rossi ed il suo staff.

La novità più grande, infine, riguarda il team manager: ai nastri di partenza della stagione 2023/2024 ci sarà la new entry brasiliana Mariana Carrati, mentre Cesare Capetti rimarrà al Consorzio nel ruolo di assistente alla direzione sportiva. A capo di tutto lo staff ci sarà sempre il direttore sportivo della realtà monzese, Claudio Bonati.

STAFF VERO VOLLEY MILANO 2023/2024

1° ALLENATORE

Marco Gaspari

2° ALLENATORE

Luca Bucaioni

ASSISTENTE ALLENATORE

Simone Bendandi

SCOUTMAN

Danilo Contrario

MEDICO

Carlo Maria Pozzi

MEDICO

Marco Penza

FISIOTERAPISTA

Edoardo Chimenti

ASSISTENTE FISIOTERAPIA

Davide Spinelli

OSTEOPATA

Laura Biraschi

PREPARATORE ATLETICO

Silvio Colnago

PSICOLOGA

Barbara Rossi

NUTRIZIONISTA

Nicolò Scaglione

TEAM MANAGER

Mariana Carrati

ASSISTENTE DIREZIONE SPORTIVA

Cesare Capetti

DIRETTORE SPORTIVO

Claudio Bonati