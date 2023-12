Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano chiude l'anno a due passi da casa

Per l'Allianz Vero Volley Milano non è ancora tempo di staccare la spina. Dopo aver sigillato il secondo posto nella vittoria ottenuta appena ventiquattro ore fa ai danni di Vallefoglia, che farà sì che le rosa partano come testa di serie numero due nella lotta alla conquista della Coppa Italia (obbiettivo minimo è partecipare alla final four di Trieste del 17/18 febbraio), c'è alle liste l'ultimo match dell'anno solare, quello di Busto Arsizio. Si gioca nel giorno di Santo Stefano con inizio alle ore 17.

Sarà un match da giocare al massimo delle proprie possibilità, dato che le bustocche vorranno riscattare il netto ko di Conegliano, che ha spento le pur flebili speranze di ottenere un posto tra le magnifiche otto. Il punto di forza è il libero Zannoni, attualmente al quinto posto nella classifica delle "top receivers" del campionato con il 41.15% di ricezioni perfette. Classifica guidata proprio da due giocatrici di Milano: la francese Helena Cazaute (prima con il 46.74%) e il libero dominicano Brenda Castillo (45.88%).

Curiosità

ROSTER COMPLETO - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – UYBA BUSTO ARSIZIO

Palleggiatrici VALKOVA, BOLDINI

Centrali LUALDI, SARTORI, SOBOLSKA, MARTINEZ

Schiacciatrici BRACCHI, PIVA, CARLETTI, FROSINI, GIULIANI

Libero FINI, WANG, ZANNONI

Allenatore CICHELLO

PRECEDENTI

26 (14 successi Uyba Volley Busto Arsizio, 12 successi Allianz Vero Volley Milano)

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Alessia Orro a UYBA Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;

Vittoria Prandi a UYBA Busto Arsizio nel 2011/2012, 2012/2013

PER BUSTO ARSIZIO

Jennifer Boldini a Vero Volley nel 2021/2022

Il pensiero del coach

A due giorni dal match parla Marco Gaspari: "Busto è una squadra che, dopo aver vissuto un momento complicato a metà del girone d'andata, è riuscita a vincere gli scontri diretti occupando ora una posizione più tranquilla in classifica rispetto a un mese fa. Un avversario che cercherà di metterci in difficoltà, consci del valore della nostra squadra. Mi aspetto un palazzetto caldo, che spingerà la squadra di casa. Dobbiamo tenere molto in considerazione le nostre avversarie, perché essendo una squadra giovane possono sempre riservare delle sorprese. Dovremo scendere in campo in maniera aggressiva come con Vallefoglia, spingendo forte in battuta in modo da avere molta aggressività anche nella fase muro-difesa. Finire il girone d'andata con una sola sconfitta è un dato positivo, considerando anche che è una squadra nuova e abbiamo potuto inserire Castillo in ritardo rispetto alle altre giocatrici. La crescita c'è stata ma dovrà continuare a esserci, perché Conegliano ha dimostrato di non voler mollare lo scettro: dobbiamo alzare il livello. Anche percorso netto in Champions, avendo nella Pool un avversario come il VakifBank deve essere uno stimolo per lavorare sempre con maggiore qualità, perché il nostro obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 38, Allianz Vero Volley Milano 34, Savino Del Bene Scandicci 32, Igor Gorgonzola Novara 30, Reale Mutua Fenera Chieri '76 25, Wash4green Pinerolo 20, Roma Volley Club 17, Il Bisonte Firenze 16, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 16, Uyba Volley Busto Arsizio 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 11, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Volley Bergamo 1991 8, Itas Trentino 3.