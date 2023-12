Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley chiamata a mettere ulteriori mattoncini

Non fermarci e porre ulteriori mattoni nella crescita della squadra. E' questo il prossimo step che l'Allianz Vero Volley Milano vuole superare da qui a fine dicembre almeno. Dopo Conegliano le rosa non hanno più sbagliato un colpo mettendo in mostra un crescendo di prestazioni e risultati pressochè costante, ma non è certo questo il momento di fermarsi.

Domenica le rosa saranno di scena a Cuneo per l'undicesima giornata di A1 e il chiaro obbiettivo sarà la conquista del risultato pieno per consolidare la seconda posizione, utile per sperare in un quarto di Coppa Italia decisamente abbordabile. Il calendario in questo senso può dare una mano in quanto lunedì nel posticipo si affronteranno Scandicci e Novara, attualmente terze a pari merito.

Servirà dunque la massima concentrazione ed evitare quei passaggi a vuoto che sono costati dei set sia domenica scorsa contro Casalmaggiore che mercoledì in Champions League contro il Mulhouse.

L'antivigilia del coach

Così Marco Gaspari due giorni prima di scendere in campo: "Cuneo è una squadra sicuramente molto pericolosa, con coach Bellano che sta utilizzando tutto il roster a sua disposizione. Sarà importante per noi chiudere bene questo intenso ciclo di partite nel miglior modo possibile. Cuneo per noi è sempre stato un campo ostico. Sono una squadra giovane, che può essere molto aggressiva e con picchi di gioco energici a cui alterna altri meno performanti. Dobbiamo essere concentrati sul nostro gioco, dando continuità durante la partita perché le insidie sono dietro l’angolo. Dobbiamo approcciare bene il match, e mantenere lucidità nel corso della partita partendo dalla continuità al servizio. Se riusciamo a spingere bene in battuta, allora il sistema muro-difesa funziona, prendiamo coraggio e diventiamo ostici per chiunque".

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO

Palleggiatrici: SCOLA, SIGNORILE

Centrali: THIOR, SYLVE, HALL, MOLINARO

Schiacciatrici: TANASE, STIGROT, ADELUSI, KUBIK, ENWEONWU, HAAK

Liberi: FERRARIO, SCOGNAMILLO

Allenatore: BELLANO

LE AVVERSARIE | HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO

Il rinnovo a lungo termine di Massimo Bellano è la prima pietra di una Cuneo che ha cambiato quasi completamente volto, se si eccettuano le conferme di Signorile e Hall. Gli arrivi di Scola, Enweonwu, Adelusi, Tanase e Scognamillo fanno pensare a una formazione giovane e molto legata al passato azzurro del suo tecnico, ma ci sono anche gli innesti di Stigrot, Sylves e Molinaro a dare un importante contributo di esperienza. Debutto in Italia per Anna Haak, sorella dell’opposta di Conegliano, e di Madi Kubik, giovane talento USA.

PRECEDENTI

11 (3 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, 8 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

Sonia Candi a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 30, Allianz Vero Volley Milano 25, Igor Gorgonzola Novara 24, Savino Del Bene Scandicci 24, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 18, Wash4green Pinerolo 14, Roma Volley Club 13, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 13, Il Bisonte Firenze 12, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 10, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Volley Bergamo 1991 8, Uyba Volley Busto Arsizio 8, Itas Trentino 2.