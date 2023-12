Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano attesa da un'insidiosa trasferta

L'Allianz Vero Volley Milano, dopo un lungo periodo "terribile", ha potuto finalmente tornare a lavorare in settimana tipo. Niente impegni settimanali dunque e la possibilità di allenarsi bene in palestra e recuperare energie preziose. L'obbiettivo è quello di presentarsi nelle migliori condizioni per il rush finale del girone di andata che decreterà, oltre il titolo di campione d'inverno, la composizione della griglia dei quarti di finale della Coppa Italia, altro obbiettivo a cui la società del Consorzio tiene molto e vorrebbe perseguire con maggior convizione rispetto al recente passato.

Le rosa dunque dovranno dimostrare di aver recuperato in quanto domenica prossima alle 17 saranno attese da una trasferta assai complicata, quella di Firenze contro un Bisonte rinfrancato dopo il successo in cinque set su Chieri che gli ha ridato la zona playoff, oltre che la possibilità di lottare per partecipare alla corsa per la coccarda tricolore. Orro e compagne dal canto loro non potranno permettersi di rallentare: il loro intento è quello di restare in seconda posizione, difendendola dagli assalti di Scandicci, impegnata domani a Roma in uno dei tre anticipi previsti.

Le possibilità di vittoria sono riposte principalmente in tre giocatrici: ovviamente Paola Egonu, finora realizzatrice di 236 punti; Helena Cazaute, seconda top receiver del campionato (47,19%) e l'MVP del mese di novembre Brenda Castillo, subito integratasi alla grande nei meccanismi della squadra (46,38% e primo posto assoluto in questa speciale classifica).

L'antivigilia del coach

Così Marco Gaspari due giorni prima di scendere in campo: "Firenze è una squadra in forte crescita, al di là della loro posizione in classifica. Sono da tenere molto in considerazione, vista anche la partita che hanno giocato con Chieri. Difficilmente mollano la presa, come hanno dimostrato in varie occasioni come il set finito ai vantaggi con Novara o il primo set contro la stessa Chieri, dove nonostante il pesante svantaggio son comunque riuscite ad aggiudicarsi il parziale. Una squadra che sta ricevendo molto bene; giocano un pallavolo molto rapida che per noi potrebbe diventare un problema nel corso del match. L'attenzione è al massimo e le ragazze lo sanno. Noi vogliamo consolidare il secondo posto in classifica, quindi per noi è importante sia per la Coppa Italia che per il proseguo del campionato. Massimo rispetto per una squadra ben allenata e che gioca molto bene, soprattutto in casa: sarà una gara difficile".

Le curiosità

ROSTER COMPLETO – IL BISONTE FIRENZE

Palleggiatrici: BATTISTONI, AGRIFOGLIO

Centrali: ACCIARRI, MAZZARO, GRAZIANI, STIVRINS

Schiacciatrici: ISHIKAWA, ALSMEIER, MONTALVO, LAZIC, KRAIDUBA

Liberi: RIBECHI, LEONARDI

Allenatore: PARISI

LE AVVERSARIE | IL BISONTE FIRENZE

Le gigliate vengono da una rivoluzione pressochè totale, con le sole conferme di Emma Graziani e del tecnico Carlo Parisi a fronte di ben 14 partenze. Le novità sono le palleggiatrici Battistoni e Agrifoglio, le schiacciatrici Alsmeier, Ishikawa e Lazic e le centrali Mazzaro, Acciarri e Stivrins; da segnalare anche il ritorno in campo di Giulia Leonardi dopo la maternità. Novità di mercato anche l'opposta ucraina Kraiduba. L’ultimo tassello a chiudere il roster di Firenze è l’arrivo in posto 4 della schiacciatrice cubana Ailama Cesé Montalvo.

PRECEDENTI

18 (7 successi Il Bisonte Firenze, 11 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

PER FIRENZE

Sonia Candi (2018/2019) e Nika Daalderop (2018/2019, 2019/2020)

PER MILANO

Alessia Mazzaro (2015/2016) - Allenatori: Carlo Parisi (2019/2020)

Classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 33, Allianz Vero Volley Milano 28, Savino Del Bene Scandicci 27, Igor Gorgonzola Novara 24, Reale Mutua Fenera Chieri '76 19, Wash4green Pinerolo 17, Roma Volley Club 16, Il Bisonte Firenze 14, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 13, Uyba Volley Busto Arsizio 11, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 10, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Volley Bergamo 1991 8, Itas Trentino 2