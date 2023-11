Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano nel sold out del PalaIgor per riprendere quota

La sconfitta con Conegliano è stata soltanto in parte mitigata dal convincente successo di Champions. In classifica l'Allianz Vero Volley Milano, pur avendo una parttia in meno, è già attardata, con la Igor Novara, prossimo avversario, distante 7 punti e autrice fino a questo momento di un percorso netto (le azzurre sono prime a punteggio pieno). Nell'ambiente dunque non c'è il massimo della felicità e le rosa sono chiamate a dare un segnale importante in un PalaIgor che già da diversi giorni ha fatto registrare il sold out.

E' stata una settimana particolare per la società del Consorzio, che ha salutato Beatrice Parrocchiale, emigrata a Scandicci in cerca di miglior fortuna, e ha inserito nel proprio organico il libero della nazionale serba Teodora Pusic, chiamata a dare quel contributo di esperienza ad una squadra ancora alla ricerca della sua completa identità.

Si gioca domani alle ore 16 (non più alle 15:45 come precedentemente indicato) con la diretta su Raisport HD. Egonu e compagne sono dunque chiamate a far vedere più che mai di che pasta sono fatte.

Precedenti ed ex

I confronti giocati golobalmente sono 20: 11 sono le vittorie di Novara, 9 di Milano.

Nutrita la pattuglia delle giocatrici che hanno vestito entrambe le maglie: Anne Buijs a Vero Volley nel 2018/2019; Anna Danesi a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Hanna Orthmann a Vero Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Sonia Candi a Igor Novara nel 2012/2013; Nika Daalderop a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Paola Egonu a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019.

La vigilia del coach

Così Marco Gaspari ha parlato qualche ora prima di scendere in campo: "Il calendario non deve diventare un problema per noi: sappiamo che è iniziato questo periodo di partite ravvicinate, ma la squadra è stata costruita per questo. Questa domenica saremo a Novara, contro una formazione che in questa stagione ha perso solamente due set nelle prime sei giornate di campionato. Nonostante abbia avuto qualche infortunio, sta giocando una pallavolo ordinata e concreta, meritando il primato in classifica. Noi dovremo cercare di ripartire da quanto di buono fatto in Champions League, consci del differente livello delle nostre avversarie. Dobbiamo ritrovare certezze soprattutto in attacco, dove dovremo essere brave a mettere molta pressione su Novara".

La classifica

Igor Gorgonzola Novara 18, Prosecco Doc Imoco Conegliano 15, Savino Del Bene Scandicci 13, Allianz Vero Volley Milano 11, Reale Mutua Fenera Chieri '76 9, Wash4green Pinerolo 9, Il Bisonte Firenze 9, Roma Volley Club 8, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 7, Trasportipesanti Casalmaggiore 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Uyba Volley Busto Arsizio 4, Volley Bergamo 1991 3, Itas Trentino 0