Champions, per l'Allianz Vero Volley ci sono in palio punti pesanti

Da inizio novembre le cose stanno girando per il verso giusto, ma non è certo questo il momento di staccare il piede dall'acceleratore. Per l'Allianz Vero Volley Milano c'è la trasferta in Serbia per la Champions League, con in palio punti pesanti. C'è dunque l'obbligo di fare risultato contro lo Jedinstvo Stara Pazova, squadra che attualmente occupa il terzo posto nel girone con 2 punti all'attivo. Sarà un match però un match da affrontare al massimo delle proprie possibilità in quanto non ci si potrà permettere distrazioni: la qualificazione diretta ai quarti è a portata di mano ed è obbiettivo da perseguire con la massima determinazione e concentrazione.

Si gioca domani alle ore 19 con le rosa, che nel match di andata hanno archiviato la pratica con un agevole 3-0, chiamate dunque a ripetersi per avere la possibilità di affrontare nelle migliori condizioni di classifica e psicologiche l'ultimo e decisivo match della fase a gironi contro il VakifBank Istanbul, previsto per il 16 gennaio ed in cui si deciderà presumibilmente tutto.

Precedenti ed ex

Non ci sono in campo giocatrici che hanno vestito entrambe le maglie, mentre l'unica sfida giocata è quella dell'Opiquad Arena di Monza, vinta appunto per 3-0 dalle rosa.

Le impressioni della vigilia

Così il coach Marco Gaspari presenta il prossimo impegno della campagna europea: "Dobbiamo andare in Serbia con l'idea di fare risultato pieno. Affronteremo un avversario giovane che, come tutte le squadre balcaniche, sarà un avversario ostico perché entrano sempre in campo cercando di fare il loro gioco. Massimo rispetto per una squadra che a Istanbul ha anche portato a casa un set contro il VakifBank, lottando dal primo all'ultimo pallone, e vincendo anche contro Mulhouse. Per noi la partita è doppiamente importante: primo per la crescita della squadra in vista dei prossima appuntamenti e per mantenere il primo posto nella Pool, che con un risultato netto ci metterebbe nella miglior posizione possibile per il passaggio diretto ai quarti di finale".

La centrale Laura Heyrman afferma: "Dopo qualche settimana di pausa dalla Champions League, torniamo finalmente in campo per le ultime due partite del girone: per noi sono entrambe molto importanti per arrivare più in alto possibile in classifica. Il match di mercoledì sarà come una finale, dobbiamo assolutamente prepararlo al meglio e raccogliere 3 punti".

Classifica

Allianz Vero Volley Milano 12, VakifBank Istanbul 9, Jedinstvo Stara Pazova 2, Volley Mulhouse Alsace 1