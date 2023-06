Serie A1 femminile, Adhu Malual alla Vero Volley: la scheda della schiacciatrice di Milano

Sarà Adhuoljok Malual la vice Paola Egonu nella Vero Volley Milano 2023/2024. Nata a Roma, da genitori originari del Sud Sudan (Yahya Malual e Mary Agar), classe 2000, l'opposta cresciuta tra Argentario Trento e Club Italia (dove ha anche esordito in A1 nel 2018/2019) è reduce da due ottime stagioni con la maglia di Casalmaggiore nella massima serie. Con la squadra casalasca ha chiuso l'ultimo campionato con 167 punti in stagione regolare, contribuendo al ritorno in Europa della Trasportipesanti, nella CEV Challenge Cup 2024, grazie alla vittoria dei Play Off 5° posto.

Malual, atleta di grande prospettiva forte sia in attacco che a muro, fu tra l'altro protagonista della vittoria di Casalmaggiore sul taraflex dell'Arena al tie-break (Milano vs Casalmaggiore 2-3, 2a giornata di andata), dove si mise in mostra con giocate di estrema qualità, venendo poi premiata MVP. Alta 190 cm, tra le sue esperienze c'è anche un parentesi americana nella stagione 2020/2021, con la casacca delle Longhorns della University del Texas, e prima ancora alla Green Warriors Sassuolo in Serie A2 (2019-2020).

Paragonata spesso ad Egonu per la sua esplosività e le sue lunghe leve, la nuova schiacciatrice di Milano ha inoltre vinto l'Oro all'Europeo Under 20 nel 2018 e l'Argento al Mondiale Under 20 nel 2019. I primi di maggio Malual è stata inserita nella lista delle 30 atlete convocate dal CT Davide Mazzanti per la Volleyball Nations League 2023.



GUARDA IL VIDEO DEL SALUTO DI ADHU MALUAL AI TIFOSI DELLA VERO VOLLEY MILANO - CLICCA QUI





LA SCHEDA

Adhuoljok John Majak Malual

Nata a Roma, il 14 novembre 2000

Altezza 190 cm

Ruolo Opposto

CARRIERA CON I CLUB

2015-16 Assicuritas Argentario Trento B2C

2016-17 Argentario Trento B2C

2017-18 Fipav - Club Italia A2

2018-19 Fipav - Club Italia Crai A2

2019-20 Green Warriors Sassuolo A2

2020-21 Texas Univ. (USA)

2021-22 Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore A1

2022-23 Trasporti Pesanti Casalmaggiore A1

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1

MEDAGLIE CON LE NAZIONALI GIOVANILI

Oro Europeo juniores 2018 ITA

Argento Mondiale juniores 2019 ITA