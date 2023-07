Serie A1 femminile, Brenda Castillo alla Vero Volley: scheda e curiosità del libero di Milano

Brenda Castillo rinforza il reparto dei liberi della Vero Volley Milano per le prossime avventure in Serie A1 femminile e CEV Champions League, e chiude le presentazioni del roster per la stagione 2023/2024. Agile e scattante in difesa, precisa in ricezione, la plurititolata atleta dominicana classe '92, nata a San Cristobal, vivrà la sua terza stagione italiana dopo i due, positivi campionati vissuti con Scandicci.

L'ultima stagione di Castillo in Serie A1 si è conclusa con 29 presenze, 80 set giocati ed il 45% di ricezione perfetta, ricalcando i numeri della prima annata nel Belpaese. Ma il nuovo libero di Milano, impegnata fino a pochi giorni fa con la sua nazionale alla VNL 2023, oltre a grandi qualità vanta grande esperienza, figlia delle partecipazioni al campionato dominicano, portoricano, azero e brasiliano. Tra le migliori nel suo ruolo a livello internazionale, Castillo è stata diverse volte premiata individualmente come (ha collezionato ben 91 premi individuali finora) miglior ricevitrice e difesa della Coppa Panamericana e delle diverse leghe in cui ha giocato, oltre a ricevere il riconoscimento di miglior libero all'Olimpiade di Londra 2012 e della CEV Champions League 2014.

GUARDA IL VIDEO DEL SALUTO DI BRENDA CASTILLO AI TIFOSI DELLA VERO VOLLEY MILANO - CLICCA QUI



LA SCHEDA

Brenda Castillo

Nata a San Cristobal (DOM), 5 giugno 1992

Altezza 167 cm

Ruolo Libero

CARRIERA CON I CLUB

2007-08 San Cristobal (DOM)

2008-09 San Cristobal (DOM)

2009-10 San Cristobal (DOM), Mirador (DOM)

2010-11 Mirador (DOM), Criollas de Caguas (PUR)

2011-12 Mirador (DOM)

2012-13 Rabita Baku (AZE)

2013-14 Rabita Baku (AZE)

2014-15 Rabita Baku (AZE)

2015-16 Lokomotiv Baku (AZE)

2016-17 Genter Bauru (BRA)

2017-18 Cristo Rey VC (DOM)

2018-19 Cristo Rey VC (DOM)

2019-20 inattiva

2020-21 Sesi Volei Bauru (BRA)

2021-22 Savino del Bene Scandicci A1

2022-23 Savino del Bene Scandicci A1

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1

TITOLI CON I CLUB

Scudetto Portorico 2011 Caguas PUR

Scudetto Azerbajan 2012-13 Rabita Baku AZE

Scudetto Azerbajan 2013-14 Rabita Baku AZE

Scudetto Azerbajan 2014-15 Rabita Baku AZE

Challenge Cup 2021-22 Scandicci ITA

Cev Cup 2022-23 Scandicci ITA

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Bronzo Campionato Norceca 2007 DOM

BronzoCoppa Panamericana 2007 DOM

Oro Coppa Panamericana 2008 DOM

OroCampionato Norceca 2009 DOM

Argento Coppa Panamericana 2009 DOM

Bronzo Grand Champions Cup 2009 DOM

Oro Coppa Panamericana 2010 DOM

Argento Coppa Panamericana 2011 DOM

Argento Campionato Norceca 2011 DOM

Argento Campionato Norceca 2013 DOM

Oro Coppa Panamericana 2014 DOM

Oro Campionato Norceca 2015 DOM

Argento Coppa Panamericana 2015 DOM

Bronzo Giochi Panamericani 2015 DOM

Oro Coppa Panamericana 2016 DOM

Argento Coppa Panamericana 2017 DOM

Argento Coppa Panamericana 2018 DOM

Oro Giochi Panamericani 2019 DOM

Oro Coppa Panamericana 2022 DOM

ALTRE MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Argento Final Four Cup 2008

Bronzo Final Four Cup 2009

Oro Final Four Cup 2010

Bronzo Montreux Volley Masters 2013

Oro Norceca Pan American Cup Final Six 2021

Oro Norceca Pan American Cup Final Six 2022

MEDAGLIE CON LE NAZIONALI GIOVANILI

Argento Norceca Under 20 2008

Argento Mondiale Under 20 2009

Argento Norceca Under 20 2010

Oro Coppa Panamericana Under 23 2012

Argento Mondiale Under 23 2013

PREMI INDIVIDUALI

2008 - Coppa panamericana: Rising star

2008 - Liga dominicana: Miglior ricevitrice

2008 - Liga dominicana: Miglior difesa

2008 - Campionato Norceca Under-20: Miglior ricevitrice

2008 - Campionato Norceca Under-20: Miglior difesa

2008 - Campionato Norceca Under-20: Miglior libero

2008 - Campionato Norceca Under-20: MVP

2008 - Final Four Cup: Rising star

2009 - Campionato mondiale Under-20: MVP

2009 - Campionato mondiale Under-20: Miglior ricevitrice

2009 - Campionato mondiale Under-20: Miglior difesa

2009 - Campionato mondiale Under-20: Miglior libero

2009 - Final Four Cup: Miglior ricevitrice

2009 - Final Four Cup: Miglior difesa

2009 - Final Four Cup: Miglior libero

2009 - Campionato Norceca: Miglior ricevitrice

2009 - Campionato Norceca: Miglior difesa

2009 - Campionato Norceca: Miglior libero

2010 - Qualificazioni Norceca al mondiale 2010: MVP

2010 - Qualificazioni Norceca al mondiale 2010: Miglior ricevitrice

2010 - Qualificazioni Norceca al mondiale 2010: Miglior difesa

2010 - Qualificazioni Norceca al mondiale 2010: Miglior libero

2010 - Coppa panamericana: Miglior ricevitrice

2010 - Coppa panamericana: Miglior difesa

2010 - Coppa panamericana: Miglior libero

2010 - Campionato Norceca Under-20: Miglior ricevitrice

2010 - Campionato Norceca Under-20: Miglior difesa

2010 - Campionato Norceca Under-20: Miglior libero

2010 - Final Four Cup: Miglior difesa

2010 - Final Four Cup: Miglior libero

2010 - Coppa del Mondo per club: Miglior libero

2011 - Liga de Voleibol Superior Femenino: Miglior difesa

2011 - Liga de Voleibol Superior Femenino: Miglior libero

2011 - Coppa panamericana: Miglior difesa

2011 - Coppa panamericana: Miglior libero

2011 - Campionato Norceca: Miglior ricevitrice

2011 - Campionato Norceca: Miglior difesa

2011 - Campionato Norceca: Miglior libero

2011 - XVI Giochi panamericani: Miglior ricevitrice

2011 - XVI Giochi panamericani: Miglior difesa

2011 - XVI Giochi panamericani: Miglior libero

2012 - Qualificazioni Norceca alle Olimpiadi: Miglior ricevitrice

2012 - Qualificazioni Norceca alle Olimpiadi: Miglior libero

2012 - Coppa panamericana: Miglior ricevitrice

2012 - Coppa panamericana: Miglior difesa

2012 - Coppa panamericana: Miglior libero

2012 - Coppa panamericana Under-23: Miglior difesa

2012 - Giochi della XXX Olimpiadi: Miglior libero

2013 - Superliqa: Miglior libero

2013 - Campionato Norceca: Miglior difesa

2013 - Campionato mondiale Under-23: Miglior libero

2014 - Champions League: Miglior libero

2014 - Superliqa: Miglior libero

2014 - Coppa panamericana: MVP

2014 - Coppa panamericana: Miglior ricevitrice

2014 - Coppa panamericana: Miglior difesa

2014 - Coppa panamericana: Miglior libero

2014 - XXII Giochi centramericani e caraibici: Miglior ricevitrice

2014 - XXII Giochi centramericani e caraibici: Miglior difesa

2014 - XXII Giochi centramericani e caraibici: Miglior libero

2014 - XXII Giochi centramericani e caraibici: MVP

2015 - Norceca Champions Cup: Miglior difesa

2015 - Coppa panamericana: Miglior ricevitrice

2015 - Coppa panamericana: Miglior difesa

2015 - Coppa panamericana: Miglior libero

2015 - Coppa del Mondo: Miglior libero

2015 - Campionato Norceca: Miglior libero

2015 - Campionato Norceca: Miglior difesa

2016 - Superliqa: Miglior difesa

2016 - Qualificazioni alle Olimpiadi: Miglior difesa

2016 - Coppa panamericana: Miglior ricevitrice

2016 - Coppa panamericana: Miglior difesa

2016 - Coppa panamericana: Miglior libero

2017 - Coppa panamericana: Miglior difesa

2018 - Liga de Voleibol Superior: Miglior ricevitrice

2018 - Liga de Voleibol Superior: Miglior difesa

2018 - Liga de Voleibol Superior: Miglior libero

2018 - Coppa panamericana: Miglior ricevitrice

2018 - Coppa panamericana: Miglior difesa

2018 - Coppa panamericana: Miglior libero

2018 - Giochi centramericani e caraibici: Miglior difesa

2018 - Giochi centramericani e caraibici: Miglior libero

2020 - Qualificazioni Norceca alle Olimpiadi: Miglior ricevitrice

2020 - Qualificazioni Norceca alle Olimpiadi: Miglior difesa

2021 - Norceca Pan American Cup Final Six: Miglior difesa

2021 - Norceca Pan American Cup Final Six: Miglior ricevitrice

2021 - Norceca Pan American Cup Final Six: Miglior libero

2022 - Coppa panamericana: Miglior ricevitrice

2022 - Coppa panamericana: Miglior difesa

2022 - Coppa panamericana: Miglior libero

2023 - XXIV Giochi centramericani e caraibici: Miglior ricevitrice