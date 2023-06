Serie A1 femminile, Kara Bajema alla Vero Volley: la scheda della schiacciatrice di Milano

Il braccio caldo e potente di Kara Bajema, schiacciatrice a stelle e strisce di 188 centimetri, sarà a disposizione della Vero Volley Milano per la stagione 2023/2024. Per la posto quattro della formazione milanese, reduce da una super stagione in Turchia con il VakifBank Istanbul, chiusa con la conquista della CEV Champions League oltre alla Coppa di Turchia, si tratta di un ritorno in Italia dopo l'esperienza nel 20/21 con Casalmaggiore.

Bajema rinforza di qualità ed efficacia il reparto delle schiacciatrici a disposizione di Marco Gaspari, ritrovando le compagne dell'ultima annata sportiva Egonu e Daalderop, e abbracciando quelle di reparto: Sylla e Cazaute. La sua carriera pallavolistica inizia nei tornei scolastici di Washington, ai quali abbina le esperienze di club con la Puget Sound e la Washington Academy. Dopo il diploma, nel 2015, gioca con l'Università Washington Academy la NCAA Division I dal 2016 al 2019, collezionando diversi premi individuali. Vissuta la prima avventura da professionista in Italia, con Casalmaggiore nel 20/21, nel 21/22 approda in Polonia, al Developres Rzeszow, alzando la supercoppa e la coppa nazionale (premiata MVP). L'ultimo anno in Turchia è stata protagonista del VakifBank (le turche hanno eliminato proprio Milano nei Quarti di Finale, con una scatenata Bajema nella gara di ritorno giocata all'Allianz Cloud), supportando il suo team anche nella vittoria della Coppa di Turchia (Istanbul ha perso la Finale del Mondiale per Club e quella Scudetto). Con la nazionale USA Bajema ha fatto il suo esordio alla VNL 2022, precisamente il 3 giugno, contro il Canada firmando 12 punti di cui 2 muri e 1 ace.

Tra le curiosità che la riguardano, la schiacciatrice americana è nata a Bellingham (Washington) ma ha vissuto diversi anni con la famiglia nel Michigan, facendo poi rientro in terra natia, precisamente a Lynden. Prima di dedicarsi completamente alla pallavolo, Bajema ha giocato a calcio e a basket. Ha frequentato la Lynden Christian High School e fatto parte sia della squadra di volley che di pallacanestro, accompagnandole al titolo e venendo nominata MVP in entrambi gli sport. Prima di diventare schiacciatrice ha fatto la centrale, ha anche giocato a beach volley, sempre in tornei universitari. E' laureata in Education, Communities & Organizations (ECO), conseguita all'Università di Washington nel 2020.

GUARDA IL VIDEO DEL SALUTO DI KARA BAJEMA AI TIFOSI DELLA VERO VOLLEY MILANO - CLICCA QUI

LA SCHEDA

Kara Bajema

Nata a Bellingham, Washington (USA), 24 marzo 1998

Altezza 188 cm

Ruolo Schiacciatrice

CARRIERA CON I CLUB

2014-15 MaxPreps Small Schools (USA)

2015-16 MaxPreps Small Schools (USA)

2016-17 Washington Univ. (USA)

2017-18 Washington Univ. (USA)

2018-19 Washington Univ. (USA)

2019-20 Washington Univ. (USA)

2020-21 ePiù Pomì Casalmaggiore A1

2021-22 Developres SkyRes Rzeszow (POL)

2022-23 Vakifbank Istanbul (TUR)

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1

TITOLI CON I CLUB

Supercoppa Polonia 2021 Rzeszow

Coppa di Polonia 2021-22 Rzeszow

Coppa di Turchia 2022-23 VakifBank Istanbul

Champions League 2022-23 VakifBank Istanbul

PREMI INDIVIDUALI

2018 - All-America Third Team

2018 - NCAA Division I: Stanford Regional All-Tournament Team

2019 - All-America First Team

2019 - NCAA Division I: Waco Regional All-Tournament Team

2022 - Coppa di Polonia: MVP