Serie A1 femminile, Nika Daalderop alla Vero Volley: scheda e curiosità della schiacciatrice di Milano

Nika Daalderop schiaccerà per la Vero Volley Milano, tra Serie A1 femminile e CEV Champions league, nella stagione 2023/2024. Dotata di un braccio potente e un servizio efficace, l'atleta olandese, forte anche a muro, è reduce dalla positiva annata sportiva con il VakifBank Istanbul, club con cui ha disputato 19 presenze (161 punti firmati con 15 ace e 16 muri) e vinto la Coppa di Turchia e la massima competizione continentale per club, eliminando ai Quarti di Finale proprio le milanesi.

Per Daalderop è un ritorno in Italia dopo le esperienze di Firenze e Novara, quest'ultima estremamente positiva, soprattutto nel triplo confronto di Semifinale Scudetto contro la Vero Volley nella stagione 21/22, che ha visto poi sorridere le lombarde al termine di un entusiasmante tie-break in Gara 3. La maturazione della schiacciatrice di Milano, nata ad Amsterdam, classe '98, è però passata anche attraverso le due stagioni fiorentine con Il Bisonte e prima ancora in Germania con lo Stoccarda (2017/2018) e la Ladies Black Aachen. Cresciuta nelle giovanili dell'Amsterdam, dalla stagione 2014/2015 è passata al Talent Team (Club Italia olandese) militante nella Eredivisie, dove è restata per due annate e fatto valere subito le sue qualità.

Parte integrante della nazionale olandese, con cui ha vinto un Argento all'Europeo 2017 ed è stata impegnata nella VNL 2022 e 2023, vanta ottimi risultati anche nel beach volley. Sulla sabbia, in coppia con Joy Stubbe, si è laureata campionessa europea Under-20 nel 2015 e nel 2016, oltre ad aggiudicarsi il titolo assoluto olandese 2016. Sempre nel 2016 ha vinto con Mexime van Driel la medaglia d'Argento al Campionato Mondiale Under-19.

GUARDA IL VIDEO DEL SALUTO DI NIKA DAALDEROP AI TIFOSI DELLA VERO VOLLEY MILANO - CLICCA QUI

LA SCHEDA

Nika Daalderop

Nata a Amsterdam (NED), 29 novembre 1998

Altezza 189 cm

Ruolo Schiacciatrice

CARRIERA CON I CLUB

2013-14 VV Amsterdam (NED)

2014-15 Talentteam Papendal (NED)

2015-16 Talentteam Papendal (NED)

2016-17 Ladies in Black Aachen (GER)

2017-18 Allianz Mtv Stoccarda (GER)

2018-19 Il Bisonte Firenze A1

2019-20 Il Bisonte Firenze A1

2020-21 Igor Gorgonzola Novara A1

2021-22 Igor Gorgonzola Novara A1

2022-23 Vakifbank Istanbul (TUR)

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Argento - Europeo 2017 NED

TITOLI CON I CLUB

Coppa di Turchia 2022-23 Vakif Istanbul

Champions League 2022-23 Vakif Istanbul



BEACH VOLLEY

Oro Europeo Under 20 2015 con Strubbe

Oro Europeo Under 20 2016 con Strubbe

Oro Campionato Paesi Bassi 2016 con Strubbe

Argento Mondiale Under 19 2016 con van Driel