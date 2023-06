Serie A1 femminile, Vittoria Prandi alla Vero Volley: la scheda della palleggiatrice di Milano

Vittoria Prandi completa il reparto delle palleggiatrici della Vero Volley Milano 2023/2024. Carattere ed esperienza, figlia di oltre dieci stagioni in Serie A, sono le qualità della nuova regista del club milanese, vice di Alessia Orro.

Alta 180 centimetri, dotata di un'ottima visione di gioco e di mani precise, Prandi è forte anche in battuta, in attacco e soprattutto a muro. Nata a Mirandola (MO), la nuova palleggiatrice della Vero Volley è cresciuta pallavolisticamente proprio in Lombardia, nel settore giovanile della Yamamay Busto Arsizio, dove ha esordito nella massima serie nel 2012/2013. Dopo aver alternato esperienze tra Serie A2 (Club Italia, Pavia e Brescia) e massima categoria (Vicenza e Bergamo), nel 2021/2022 Prandi ha guidato Pinerolo ad una storica promozione in A1, restando in regia con il Club piemontese anche nell'ultima annata sportiva, chiusa con una importante salvezza.

Per Vittoria Prandi si apre ora una nuova esperienza che la vedrà per la settima volta nella sua carriera ai nastri di partenza del campionato di Serie A1, per la prima a quelli della massima competizione continentale per Club: la CEV Champions League.

GUARDA IL VIDEO DEL SALUTO DI VITTORIA PRANDI AI TIFOSI DELLA VERO VOLLEY MILANO - CLICCA QUI



LA SCHEDA

Vittoria Prandi

Nata a Mirandola (MO), 4 novembre 1994

Altezza 180 cm

Ruolo Palleggiatrice

CARRIERA CON I CLUB

2010-11 Yamamay Busto Arsizio B2A

2011-12 Yamamay Pro Patria Busto Arsizio B2A

2012-13 Unendo Yamamay Busto Arsizio A1

2013-14 LiuJo Modena A1

2014-15 ...fino a gen. Fipav - Club Italia A2

2014-15 Riso Scotti Pavia A2

2015-16 Obiettivo Risarcimento Vicenza A1

2016-17 Millenium Brescia A2

2017-18 Savallese Millenium Brescia A2

2018-19 Zambelli Orvieto A2

2019-20 Zanetti Bergamo A1

2020-21 Zanetti Bergamo A1

2021-22 Eurospin Ford Sara Pinerolo A2

2022-23 Wash4green Pinerolo A1

2023-24 VERO VOLLEY MILANO A1