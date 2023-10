Superlega, terzo posto alla Jesi Cup per Milano: ora si pensa al campionato

Con una vittoria per 3-0 contro i campioni di Grecia dell’Olympiacos Piraeus, Allianz Milano chiude al terzo posto la Jesi Volley Cup, appuntamento di lusso che ha fatto calare il sipario sul precampionato della squadra del presidente Lucio Fusaro. Domenica 22 inizia la Superlega e c’è subito Modena, mentre la giornata di domani, lunedì 16 ottobre, sarà dedicata alla doppia presentazione del team.

Ultimo test di prova quindi per la formazione di Piazza, che commenta così: "Devono essere chiare le cose che ci dobbiamo portare dietro in questi giorni che ci separano dall’inizio del campionato, ci stiamo ancora conoscendo ma abbiamo fissato i primi obiettivi, che sono a brevissimo termine. Ieri ho visto un discreto livello di gioco nel secondo set. Abbiamo fatto alcune cose già bene, altre male. Alla fine hanno deciso alcune singole giocate, ma come sapete a me piace il suono dell’orchestra, non dei solisti. Dobbiamo ancora sentire il lavoro della corale, ma è normale. Abbiamo bisogno di stare in campo un po’ più a lungo e dobbiamo avere pazienza se all’inizio non tutto è ancora oliato. Ho chiesto soprattutto alla squadra di dare supporto a Nicola (Zonta, in campo in regia a causa dell’indisponibilità di Porro ndr) che ogni punto che gioca migliora la sua confidenza con i compagni".

Riguardo la vittoria per 3-0 contro l’Olympiakos, Piazza ammette di aver avuto difronte, rispetto al match contro Verona, un avversario che anche a causa delle assenze, era di caratura inferiore. "Ho però apprezzato la nostra capacità di metterci subito sul binario giusto e diventare padroni del campo nel primo set – commenta ancora il coach – Anche nel secondo abbiamo tenuto la loro rimonta senza disunirci. Nel terzo loro sono cresciuti, le squadre in campo erano cambiate, ma abbiamo fatto il nostro dovere chiudendo sul 3-0. Sicuramente torniamo a casa consapevoli che potevamo fare qualcosa di meglio, ma anche con delle cose buone".

Milano - Olympiakos: 3-0 (25-19, 25-23, 26-24)

Milano: Kaziyski 6, Mergarejo 5, Zonta 2, Catania (L), Vitelli 2, Reggers 4, Loser 7, Piano 6, Ishikawa 14, Dirlic 7, N.e. Innocenzi, Porro e Colombo (L2). All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

Olympiakos: Vaiopoulos 6, Komitoudis 7, Bontatto 4, Chadrinos 7, Zoupani 12, Travica, Tziavras (L), Dalakouras 5, Hidalgo Oliva 9. N.e. Gkaras (L2), Stern, Koumentakis e Kazasis. All. Antonis Vourderis.