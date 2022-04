Superlega playoff quinto posto, Milano cede contro Cisterna

Stop interno per la Powervolley Milano. Nella seconda giornata di playoff quinto posto la formazione di coach Piazza cede 1-3 contro la Top Volley Cisterna che piazza un colpo importante.

“Trovare le parole è complicato, abbiamo iniziato bene nel primo set, siamo rimasti avanti fino al 12-11 poi al primo break loro importante è come se per noi si fosse spenta la luce e questo black out è continuato. Esso è dovuto ad una mancanza di energie nervose che si sta manifestando nella squadra dopo l’eliminazione dai playoff contro Modena e adesso recuperarle è molto difficile. Il secondo set lo abbiamo ripreso facendo delle variazioni in battuta e grazie al fatto che tutta la squadra ha deciso di fare le cose che sa fare. Nel terzo set, - dice il tecnico - siamo avanti 15-13 e abbiamo subito un parziale pazzesco. Abbiamo cominciato il quarto come abbiamo finito, poi abbiamo recuperato qualche punto ma non è bastato. E’ importante capire il perché ed il come questo è accaduto perché questa non è Milano. Abbiamo fatto bene prima ed è stupido sprecare tutto facendo delle prestazioni molto al di sotto delle nostre possibilità. Ovviamente sono il primo responsabile e mi chiedo cosa posso fare per cercare di cambiare questo andamento. Fortunatamente torniamo in campo subito mercoledì contro Verona e sarà una partita da dentro o fuori perché non ci sono più altre possibilità: l’unica cosa che conta ormai è vincere perché se perdi un’altra gara rischi di non arrivare nelle prime quattro”.

Milano - Cisterna: 1-3 (20-25, 25-21, 21-25, 16-25)

Milano: Chinenyeze 11, Daldello, Romanò 3, Maiocchi, Patry 13, Piano 6, Mosca 2, Ishikawa 9, Porro 3, Jaeschke 16, Pesaresi (L). Non entrato: Staforini. Allenatore Piazza.

Cisterna: Zingel 6, Cavaccini (L), Wiltenburg, Giani, Maar 27, Dirlic 20, Bossi 5, Baranowicz 3, Raffaelli 10. Non entrato: Rinaldi, Picchio. Allenatore Soli.