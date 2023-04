Superlega playoff semifinali, Milano sfiora il sogno ma la Lube fa sua gara 4

Vicinissima al sogno. Rimonta della Cucine Lube Civitanova che fa sua gara 4 al tie break in un’Allianz Cloud in sold out. Saliscendi di emozioni nell’impianto meneghino che si scatena di fronte al vantaggio di 2-0 della Powervolley Milano, ma la caparbietà della Lube ha consentito il cambio di rotta del match ribaltando il risultando per 2-3.

Tutto rimandato a gara 5, gli uomini di Blengini sono riusciti a ribaltare il fattore campo, 25-23, 25-18, 19-25, 22-25, 7-15 i parziali di un match combattuto con le unghie e con i denti da entrambe le squadre per guadagnarsi un posto in finale. Milano parte bene, trascinata dal pubblico di casa, si porta al comando già nel primo set. I meneghini non riescono a guadagnarsi molto margine, e la Lube rincorre, ma la tenacia dei padroni di casa consente la conquista del primo parziale 25-23. Parte il secondo set con il botto, la frazione che vede Piano e compagni dominare al servizio segnando 6 ace nel secondo set (solo Ishikawa ne firma 4 di questi). Anche nel terzo gli uomini di Piazza partono immediatamente in vantaggio, ma l’inerzia cambia sul 6-3, con i cucinieri che trovano le forze prima mentali che fisica per ribaltare il risultato. L’equilibrio si ripristina nel quarto con gli ambrosiani che nel punteggio ritrovano il comando, ma sul 22 pari la Lube accelera e lascia indietro. Tie break sotto tono per i padroni di casa che non oppongono resistenza alla corazzata marchigiana, che in fiducia si guadagna in rimonta il successo 7-15. Esito rimandato dunque a gara 5 tra le mura dell’Eurosuole Forum, dove entrambe le compagini avranno una sola chance per centrare l’obiettivo Finale Scudetto.

"Abbiamo iniziato molto bene, - ha detto Ishikawa - ma al terzo set forse abbiamo pensato un po’ troppo a vincere o perdere e poi non abbiamo raggiunto il risultato. Noi dobbiamo pensare sempre a noi, alla tecnica e alla tattica, il coach ce lo ha detto, e noi dobbiamo concentrarci sulle nostre cose. Martedì l’importante è vincere per andare in finale, oggi loro hanno preso molta fiducia perché non stavano giocando bene e poi hanno recuperato il terzo, quarto e quinto set. La partita sarà durissima, noi scenderemo in campo con concentrazione, aggressività e determinazione e tutto quello che abbiamo".

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – CUCINE LUBE CIVITANOVA: 2-3 (25-23, 25-18, 19-25, 22-25, 7-15)

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 19, Vitelli, Loser 10, Patry 12, Piano 8, Ishikawa 23, Porro 2, Pesaresi (L). N.e. Lawrence, Bonacchi, Fusaro, Colombo (L), Ebadipour. All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova: Garcia Fernandez 1, D’Amico (L), Balaso, Zaytsev 17, Chinenyeze 11, Nikolov 18, De Cecco 1, Anzani 11, Bottolo, Yant 26. N.e.: Sottile, Ambrose (L), Diamantini, Gottardo,. All. Blengini.