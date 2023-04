Superlega, a Civitanova si infrange il sogno scudetto di Milano

Finisce la corsa allo scudetto per l’Allianz Powervolley Milano che, dopo una battaglia durata 2 ore e 4 minuti, si arrende sul campo dell’Eurosuole Forum con la Cucine Lube Civitanova, 3-1 il risultato di un match senza risparmio di colpi.

Piano e compagni terminano a testa alta una serie che li dava per sconfitti già a partire dai Quarti di finale, i parziali raccontano un match combattuto con le unghie e con i denti (27-25, 25-22, 23-25, 27-25). Le emozioni promesse nella resa dei conti di Gara 5 sono state mantenute, anche se il risultato non sorride ai lombardi. Un sogno accarezzato e tanto acclamato dal circuito quello di vedere l’outsider milanese giocarsi la Finale 1°-2° posto, ma onore all’avversario che nella sfida ha meritato questo verdetto. Ad ogni modo, nulla toglie ciò che di straordinario hanno portato a casa gli uomini di coach Piazza che fino alla fine hanno tenuto testa alla squadra Campione d’Italia in carica della Lube, e non solo. La storia l’Allianz Milano l’aveva già scritta con la qualificazione in Semifinale battendo in Gara 5 Perugia, meritandosi così un posto tra le prime quattro migliori squadre d’Italia. Per il club di Lucio Fusaro c’è un altro obiettivo nel mirino adesso, niente di meno che lo scalino più basso del podio e un posto in Champions League. Sono sfide come queste che costruiscono grandi squadre, e il campo l’ha dimostrato per Piano e compagni.

Entrando nel merito della gara andata in scena all’Eurosuole Forum di Civitanova, i meneghini faticano ad entrare in partita al contrario dei padroni di casa che si mostrano più ordinati ed incisivi in attacco. Nonostante la Lube sia riuscita sempre a mantenere il vantaggio nei set (terza frazione a parte), gli uomini di Piazza hanno dato del filo da torcere ai cucinieri, impensierendo il loro gioco, ma non riuscendo a capitalizzare tutti i palloni decisivi per il risultato finale. Alla fine, i numeri parlano di un minimo scarto in tutti i fondamentali: maggiore efficienza in attacco per Civitanova con il 51% contro il 49% di Milano, 6 muri marchigiani contro i 7 ambrosiani e 5 ace contro i 4 dei meneghini. Nella metà campo biancoblù bella prova per il centrale argentino Loser con 15 punti (71% di efficienza, 2 muri e 1 ace); dall’altra parte della rete determinanti gli attaccanti di palla alta, con Nikolov che chiude l’ultimo punto della partita al servizio.

"É stata una partita molto complicata, - ha detto coach Piazza - siamo arrivati bene alla gara. Nel primo set abbiamo sprecato troppe occasioni come nel quarto, e la Lube non ti regala nulla, soprattutto quando si accorge che l’animale è ferito. Sono stati bravi a rimanere nella partita, i complimenti vanno tutti a loro che si sono guadagnati questa finale straordinaria. Non è un caso che questa sia la loro sesta finale di fila, vuol dire che hanno qualcosa in più sotto ogni punto di vista; perciò, noi dovremo rimanere lì a studiare. Ora ci sarà una Champions da onorare e non sarà facile, nel senso che adesso dovremo recuperare le energie nervose, sia noi che loro, e bisogna sapere che Piacenza è una squadra molto attrezzata ma noi non siamo da meno, dobbiamo essere onesti nei confronti di noi stessi e sapere il percorso che abbiamo fatto".

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 3-1 (27-25, 25-22, 23-25, 27-25)

Cucine Lube Civitanova: Garcia Fernandez, D’Amico (L), Balaso, Zaytsev 17, Chinenyeze 12, Nikolov 21, De Cecco 1, Anzani 6, Bottolo, Yant 15. N.e.: Sottile, Ambrose (L), Diamantini, Gottardo. All. Blengini.

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 15, Lawrence, Bonacchi, Vitelli, Fusaro, Loser 15, Patry 10, Piano 5, Ishikawa 20, Porro 3, Pesaresi (L). N.e. Colombo (L), Ebadipour. All. Piazza.