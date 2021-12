Milano, la Powervolley cade a casa di Modena. Capitan Piano: “Abbiamo subito dall’inizio”

Un ko che è rotondo. La Powervolley Milano si arrende a casa di Modena 3-0 con parziali che sono molto netti: 25-17; 25-20; 25-15. Ancora senza Patry la formazione di Piazza riesce a rimanere in scia solo nei tratti iniziali delle frazioni di gioco.

“Non siamo riusciti a stare in partita, abbiamo subito la partita. Modena ha espresso un gran bel gioco di squadra e anche individuale, è stata una squadra che è andata in battuta da protagonista, anche come atteggiamento. Dobbiamo crescere come squadra, - ha commentato capitan Matteo Piano - e per crescere come squadra serve darci degli obiettivi oltre che tecnici, anche di presenza in campo individualmente. Bisogna portarsi a casa delle cose dalle partite, oggi la domanda che ci poniamo è cosa ci siamo portati a casa? E’ questa la riflessione da fare”.

Nel primo set le due squadre iniziano in modo equilibrato, fino al 9-9, poi Modena sal in cattedra per l’11-9, Milano impatta ancora sull’11 pari ma dura poco perché Modena mette la freccia e si fissa anche sul 18-13 e Milano può poco (25-17). Nel secondo set è Milano che sembra partire meglio (3-6), Modena sta lì e dall’8-7riprende di nuovo il comando del set che dura fino alla fine e vale il 25-20. Milano prova a rimanere agganciata (-7), ma Modena corre e la terza frazione di gioco è senza storia: 25-15.