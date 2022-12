Superlega, Milano perde contro Monza. Il ds: "Squadra spenta e senza anima"

"La nostra posizione in classifica non risponde agli obiettivi che ci eravamo posti per questa stagione, e questa sconfitta, l’ennesima in casa, ci allontana ulteriormente dalla parte di classifica importante e dove la società crede tutt’ora di potersi inserire. A nome di Powervolley, devo fare un enorme ringraziamento al pubblico che anche stasera è accorso numeroso e ci ha sostenuto fino alla fine. Ci aspettiamo che i giocatori più importanti si prendano le proprie responsabilità per uscire da questa situazione. Credo che, in questa stagione come in nessuna altra, la società abbia investito delle risorse importanti su atleti di primo livello internazionale, i quali non stanno rendendo in maniera adeguata, ma quello che più fa male è vedere la squadra spenta e senza anima. Non abbiamo più tempo e staff tecnico e i giocatori dovranno invertire in maniera importante la rotta, a partire dalla gara con Civitanova". Non le manda a dire il direttore sportivo Fabio Lini: la Powervolley Milano perde ancora fra le mura di casa, stavolta contro Monza per 1-3.

Per Milano, che ha sfiorato la clamorosa rimonta dopo essere andata sotto 2-0, arriva il secondo stop negli ultimi tre match, con i punti che rimangono 17, a +2 sui cugini monzesi che toccano quota 15. Dopo la prova in chiaro scuro messa in campo a Cisterna, l’Allianz Powervolley si ferma ancora. Non arriva il successo nel girone di ritorno per i meneghini che, tra le mura amiche dell’Allianz Cloud, non riescono a fare proprio il derby contro i cugini monzesi.

Milano ci ha provato, ma senza fortuna, a conquistarsi contro un avversario difficile quel successo utile a respingere la risalita della squadra di coach Eccheli e mettere una distanza importante da un diretto avversario per la lotta alle posizioni a ridosso delle zone alte della graduatoria. Inizi ad handicap per Piano e compagni che vanno sotto 2-0 ma non riescono a trovare la forza per accarezzare l’incredibile rimonta. Nel quarto set però la squadra di Piazza è sprecona e non concretizza le occasioni per riprendere i cugini brianzoli e rimandare al tie break il finale: è la sliding door che apre la strada agli ospiti che con Davyskiba, MVP della sfida (23 punti con il 64% in attacco), chiudono 22-25. Delusione e rammarico i sentimenti principali al termine del confronto, in cui a Milano è mancato il piglio giusto per provare a spaccare la gara, leggendo con maturità ed esperienza i momenti chiave nel corso dei vari set. Una prova che deve scatenare una reazione tra le fila dell’Allianz Powervolley soprattutto perché tra soli tre giorni dovranno scendere di nuovo in campo con Civitanova per la gara unica di quarti di finale di Coppa Italia (giovedì 29 dicembre all’Eurosuole Forum), e poter accarezzare il sogno di ripetersi in un’altra grande impresa.

Milano - Monza 1-3 (21-25, 25-20, 23-25, 20-25)

Milano: Mergarejo 9, Bonacchi, Vitelli 1, Fusaro, Loser 11, Patry 16, Piano 1, Ishikawa 11, Porro 4, Colombo (L), Pesaresi (L), Ebadipour 7. Non entrato: Lawrence. Allenatore Piazza.

Monza: Visic, Federici (L), Maar 22, Galassi 4, Beretta 4, Davyskiba 23, Zimmermann 1, Di Martino, Szwarc 18. Non entrato: Marttila, Pirazzoli (L), Magliano, Rossi, Frascio. Allenatore Eccheli.