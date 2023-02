Superlega, Milano amara a Piacenza: ko

Niente punti. L'ottava giornata di campionato è amara per la Powervolley Milano che a casa di Piacenza conquista un set ma non basta; ko 3-1 contro la squadra di Botti. Sfida importante quella che si è giocata perché ora le due formazioni distano quattro puntin classifica, 30 per Piacenza, 26 per Milano.

Il contraccolpo per i meneghini si fa sentire nel secondo set che procede a senso unico con Piacenza che s’impone 25-18. Si ribalta la situazione nel terzo parziale, Milano alza la voce e riesce a strappare all’avversario la terza frazione 18-25. Con la stessa convinzione scendono in campo i lombardi nel quarto set, è battaglia tra le due formazioni fino al 16-15, ma è Milano a mollare la presa per prima e gli emiliano trovano il successo con i parziali di 27-25, 25-18, 18-25, 25-19. Calca il taraflex del PalaBanca di Piacenza con la fascia da capitano il martello nipponico Yuki Ishikawa, dal momento che Matteo Piano è rimasto a Milano a causa di una sindrome influenzale. L’Allianz Powervolley scala in ottava posizione a quota 26 punti ad una lunghezza da Monza che nell’anticipo di giornata con Cisterna trova il successo pieno.

"È stata una Milano strana, - ha dichiarato coach Piazza al termine - perché abbiamo iniziato la partita bene, secondo me, abbiamo subìto alcune situazioni, abbiamo avuto la palla per chiudere il primo set che non abbiamo sfruttato con un doppio cambio, a differenza loro che alla prima occasione hanno messo a frutto il break portando a casa il parziale, un parziale molto importante. Nel secondo ci siamo persi subito, più precisamente ci siamo persi d’animo. Non abbiamo creduto si potesse rimanere attaccati alla gara. Nel terzo, invece, siamo stati bravi a rimanere attaccati alla gara e recuperare tanto punti con Paolino (Porro) nelle variazioni, poi il quarto set, il set più bello e più importante da vivere per cercare di portarli al tie break, dove abbiamo commesso onestamente un po’ troppi errori al servizio: nei primi 12 punti loro abbiamo fatto 6 errori in battuta di cui 5 a rete. Ovviamente sono cose che ci stiamo dicendo durante le settimane, le stiamo ripetendo dall’inizio dell’anno a dire il vero, questo non vuol dire che quando le cose te le ripeti ti riescono. Peccato perché la nostra Milano non è questa, poi qualche acciacco c’è, io compreso e fortunatamente non gioco. Anche i cambi stasera non sono andati per il verso giusto: per esempio nell’ultimo set il cambio di Fusaro per alzare il muro e l’unica battuta in cui Vitelli riesce a fare mezzo punto, non abbiamo trasformato la situazione. Per cui diciamo che non siamo stati neanche un pelo fortunati, ma è altrettanto vero che la fortuna bisogna cercarsela".

Piacenza - Milano: 3-1(27-25, 25-18, 18-25, 25-19)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Basic 3, Hoffer (L), Gironi, Brizard 2, Lucarelli 10, Leal 17, Scanferla (L), Cester, Simon 10, Romanò 19, Caneschi 3. N.e.: Recine, Alonso, De Weijer. All. Botti.

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 5, Lawrence 1, Bonacchi, Vitelli 6, Fusaro, Loser 7, Patry 14, Ishikawa 15, Porro 3, Pesaresi (L), Ebadipour 11. N.e. Colombo (L). All. Piazza.