Superlega, niente punti per Milano: ko rotondo a Verona

Niente punti da Verona. La Powervolley Milano perde 0-3 a casa di Verona ed è un bis rispetto all'andata. Non è bastato il cuore di Piano e compagni per uscire indenni da Verona. Una battuta d’arresto per Milano che, nella tana della WithU Verona, non riesce a riscattare la giornata di ritorno dai padroni di casa, che per la seconda volta questa stagione lasciano a bocca asciutta gli ambrosiani. Trovare la vittoria stasera avrebbe potuto avere un significato molto prezioso, per irrompere in classifica nella contesa per il 4° posto.

Milano ci ha provato, non è mancata la voglia e quello spirito combattivo che appartiene al gruppo milanese, ma il verdetto del campo è risultato negativo per l’Allianz Powervolley. Piazza deve fare a meno dell’apporto in campo di capitan Piano che ha riportato un risentimento muscolare alla coscia destra durante l’allenamento precedente alla gara. Il giocatore, infatti, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Un’ora e 30 minuti di battaglia come raccontano i parziali, qualche occasione forse sprecata per Milano, soprattutto nel secondo set, quando avanti 16-12 cedono la frazione 25-27. Rispetto alla settimana scorsa dove il muro è stata l’arma fondamentale per il successo (21 contro Modena), in questa gara sono solo 4 quelli messi a segno (contro i 12 di Verona). Preziosa nell’equilibrio della gara la prova di Spirito, invece, che ha guidato con sapiente regia la sua squadra. Manda tre giocatori in doppia cifra, Sapozhkov (17), Mozic (13) e Keita nominato anche MVP del match con 15 punti e il 72% in attacco.

"C’è mancato poco perché se vediamo il punteggio dei primi due set abbiamo giocato punto a punto. Forse troppi errori in battuta, - ha detto Patry al termine - poca efficacia in attacco perché hanno difeso molto bene. Alla fine di questa partita mi sembra di aver preso uno schiaffo, un colpo. Abbiamo perso 3-0, non ce lo aspettavamo. Volevamo fare un altro risultato. Ci è mancato forse un po’ di aggressività contro una squadra molto fisica. Non siamo riusciti a trovare soluzioni. Adesso dobbiamo mettere la testa sulla prossima partita, abbiamo una settimana per lavorare. Stiamo lavorando molto bene e dobbiamo replicare questo lavoro sul campo, anche perché abbiamo fatto vedere tante cose belle in precedenza. Dobbiamo pensare che questa partita non ci sia stata e pensare alle prossime. Siamo una squadra unita, con energia, voglia e piacere di giocare, credo che sia questo che ci è mancato stasera"

Verona - Milano: 3-0 (25-23, 27-25, 25-21)

WithU Verona:. Cortesia 7, Perrin, Magalini, Sapozhkov 17, Raphael, Keita 15, Grozdanov 5, Spirito 1, Mozic 13, Gaggini (L) N.e. Jensen, Bonisoli (L), Mosca, Zanotti:. All. Stoytchev.

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 8, Lawrence, Bonacchi, Vitelli 7, Fusaro, Loser 4, Patry 15, Ishikawa 11, Porro 1, Pesaresi (L), Ebadipour 4. N.e. Piano, Colombo (L). All. Piazza.