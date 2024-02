Serie A1 femminile, per l'Allianz Vero Volley arriva il match più atteso

Soltanto tre mesi fa la Prosecco Doc Imoco Conegliano, con un'impressionante prova di forza, aveva zittito gli oltre 11 mila di Assago, rovinando l'entusiasmo per il record di spettatori per una partita di pallavolo femminile in Italia. Da quel 5 novembre tanta acqua ne è passata sotto i ponti: l'Allianz Vero Volley Milano, ferita nell'orgoglio dalle successive critiche, ha saputo rialzarsi infilando tredici vittorie consecutive. In pratica, se escludiamo le partite di Champions, è risultata imbattuta per un intero girone.

Con questo biglietto da visita le rosa di presentano al PalaVerde con il morale a mille e la convizione di poter giocare un bello scherzetto alle campionesse d'Italia. L'intenzione è quella di vincere per agganciare il primo posto, occupato attualmente proprio dalle venete e le premesse, visto lo stato di forma di Orro e compagne (la palleggiatrice è fresca di rinnovo conttrattuale), sembrano esserci tutte.

Si gioca domenica alle ore 17:30 nell'impianto di Villorba, che da due settimane sta facendo registrare il tutto esaurito. Uno stimolo in più per far bene e cercare di far crollare l'imbattibilità delle pantere.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Palleggiatrici: BUGG, WOLOSZ

Centrali: SQUARCINI, DE KRUIJF, LUBIAN, FAHR

Schiacciatrici: PLUMMER, ROBINSON-COOK, GENNARI, LANIER, HAAK, PIANI

Liberi: DE GENNARO, BARDARO

Allenatore: SANTARELLI

PRECEDENTI

32 (27 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 5 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

PER CONEGLIANO

Paola Egonu nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Raphaela Folie nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Myriam Sylla nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

PER MILANO

Alessia Gennari nel 2021/2022; Kathryn Plummer nel 2019/2020; Federica Squarcini nel 2019/2020, 2020/2021 - Allenatori: Marco Gaspari a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013, 2013/2014

L'antivigilia del coach

Così Marco Gaspari a due giorni dalla sfida: "Una partita importantissima per tanti motivi. Conegliano ha dimostrato di avere una continuità di risultati unica; da parte nostra c'è voglia di confrontarci con i primi della classe per cercare di avvicinarli e al tempo stesso allontanare le inseguitrici. Questa partita dà il via a un ciclo di partite importanti che si concluderà, solo dopo la Coppa Italia, con i quarti di finale di Champions League. Sappiamo che sarà difficile espugnare il PalaVerde, ma vogliamo cercare di fare la nostra gara al meglio".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 51, Allianz Vero Volley Milano 48, Igor Gorgonzola Novara 42, Savino Del Bene Scandicci 41, Reale Mutua Fenera Chieri '76 33, Wash4green Pinerolo 26, Il Bisonte Firenze 24, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 24, Aeroitalia Smi Roma 22, Uyba Volley Busto Arsizio 18, Volley Bergamo 1991 15, Trasportipesanti Casalmaggiore 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Itas Trentino 4