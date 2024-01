Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano attende Bergamo per pressare la vetta

Dopo la scorpacciata di set e di punti di mercoledì sera per l'Allianz Vero Volley Milano è tempo di tornare a pensare al campionato. Ospite all'Allianz Cluod, per la quinta di ritorno di A1, è il Volley Bergamo, che dopo un'inizio difficile è riuscita a risollevarsi portandosi fuori dalla zona retrocessione.

Chiaro obbiettivo delle rosa, messe da parte almeno per il momento Coppa Italia e Champions League, è mettere pressione alla capolista Conegliano, che domani sera sarà protagonista di un anticipo molto difficile ricevendo la visita della Savino Del Bene Scandicci, terza in classifica.

Ci si aspetterebbe sulla carta una facile vittoria, ma Orro e compagne sono ben consapevoli delle difficoltà di questa partita, dato che le orobiche vogliono quanto prima allontanare ogni pericolo di sorta.

Occorre dunque la maggior determinazione e concentrazione, soprattutto a muro, dove una certa Bozana Butigan si è fatta sentire in ben 178 occasioni (terzo miglior dato del campionato).

Si gioca domenica alle ore 17 con diretta su Volleyballworld.tv, con le milanesi dunque che conosceranno già il risultato delle dirette rivali. Un vantaggio o meno? Soltanto il campo risponderà a questa domanda.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – VOLLEY BERGAMO 1991

Palleggiatrici: GENNARI, PASQUINO

Centrali: BOVO, BUTIGAN, MELANDRI

Schiacciatrici: FITZMORRIS, ROZANSKI, DA SILVA, NERVINI, PISTOLESI, DAVYSKIBA,

Liberi: CECCHETTO, CICOLA

Allenatore: BIGARELLI

PRECEDENTI

6 (5 successi Allianz Vero Volley Milano, 1 successo Volley Bergamo 1991)

EX

Anna Davyskiba a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Laura Melandri a Vero Volley nel 2018/2019

L'antivigilia del coach

Così Marco Gaspari a due giorni dalla partita: "E' molto importante mettere subito in soffitta la vittoria in Coppa Italia, per rituffarsi nuovamente in campionato. La lotta per i primi posti è sempre più agguerrita, così come quella per la salvezza. Vogliamo i tre punti in casa, ma sappiamo che Bergamo è in lotta per uscire dalle zone calde della classifica e viene da una vittoria importante a Cuneo. Conosciamo i loro punti di forza e sarà molto importante aggredire forte in battuta come contro Roma; questo ci da la possibilità di essere sciolti anche in attacco, cosa che ci è mancata a Chieri. Noi dobbiamo proseguire la rincorsa in campionato, per arrivare pronti alle prossime due impegnative partite (contro Conegliano e Novara ndr) nelle miglior condizioni mentali e di classifica".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 48, Allianz Vero Volley Milano 45, Savino Del Bene Scandicci 41, Igor Gorgonzola Novara 39, Reale Mutua Fenera Chieri '76 30, Il Bisonte Firenze 24, Wash4green Pinerolo 24, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 24, Aeroitalia Smi Roma 19, Uyba Volley Busto Arsizio 17, Volley Bergamo 1991 15, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Trasportipesanti Casalmaggiore 11, Itas Trentino 4.