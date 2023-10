Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley prepara il debutto contro Busto Arsizio

Finalmente è tempo di esordio stagionale in Serie A1 femminile per l’Allianz Vero Volley Milano di Marco Gaspari. Domenica 8 ottobre, alle ore 17.00 (diretta Sky Sport, Now TV e VBTV), la prima squadra rosa del Consorzio Vero Volley sarà di scena tra le mura amiche dell’Allianz Cloud per affrontare la UYBA Volley Busto Arsizio nella prima giornata di andata della regular season 2023-2024.

Dopo quasi otto settimane di preparazione, iniziata lo scorso 22 agosto, Orro e compagne sono pronte a dare il massimo in una gara che mette in palio punti. Come già accaduto per due volte negli ultimi quattro anni, l’Allianz Vero Volley Milano comincerà la propria avventura nel massimo campionato di volley italiano, l'ottava consecutiva, proprio contro le farfalle. Di rientro dalla lunga estate con le nazionali, Gaspari potrà finalmente contare su quasi tutto il roster, ad eccezione della dominicana Brenda Castillo, ancora impegnata in Sudamerica. Le due squadre si sono già incontrate nella pre season, seppure a ranghi ridotti, per ben tre volte, con una vittoria milanese nella semifinale del Trofeo di Chiavenna e due affermazioni per le bustocche.

Esordio assoluto in una partita ufficiale per Paola Egonu con la maglia dell’Allianz Vero Volley Milano: l’opposto veneto, MVP della ultima Champions League, torna nel campionato italiano dopo l’esperienza in Turchia. Lato Busto Arsizio prima partita per coach Julio Velasco nel campionato femminile.

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PARROCCHIALE, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – UYBA BUSTO ARSIZIO

Palleggiatrici VALKOVA, BOLDINI

Centrali LUALDI, SARTORI, SOBOLSKA

Schiacciatrici CEASAR, BRACCHI, PIVA, CARLETTI, GIULIANI, ZANNONI,

Libero WANG

Allenatore VELASCO

PRECEDENTI

25 (14 successi Uyba Volley Busto Arsizio, 11 successi Allianz Vero Volley Milano)

GLI EX DELLA GARA

PER MILANO

Alessia Orro a UYBA Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;

Vittoria Prandi a UYBA Busto Arsizio nel 2011/2012, 2012/2013

PER BUSTO ARSIZIO

Jennifer Boldini a Vero Volley nel 2021/2022

LE DICHIARAZIONI

Marco Gaspari (Allianz Vero Volley Milano): “L’esordio in campionato è sempre particolare. Ha un grande fascino e qualche insidia: per quanto riguarda l’avversario, è una squadra giovane che già nel precampionato ci ha dimostrato grande energia ed intensità. Dovremo alzare l’attenzione al massimo, perché Busto non verrà come comparsa, ma cercherà di giocarsela a viso aperto. Dovremo essere pratici e bravi a non crearci dinamiche di gioco complesse. Far bene le cose semplici, spingendo da subito per mettere benzina nel motore. Una partita da giocare con la massima attenzione”.