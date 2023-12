Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley vuole la piazza d'onore

La stagione incredibilmente compressa comporta uno svantaggio non da poco, quello di non potersi nemmeno godere le vittorie più belle ed importanti. E così la straordinaria impresa di Istanbul deve necessariamente essere riposta in un cassetto: per l'Allianz Vero Volley Milano il prossimo obbiettivo è la conquista del secondo posto, attualmente occupato dalla Igor Novara e distante solo un punto.

Il calendario fornisce alle rosa un'occasione di quelle da non perdere: all'OpiQuad Arena di Monza arriva una Casalmaggiore che sta cercando di risollevarsi da un avvio difficile, mentre la squadra di Bernardi sarà impegnata sul difficilissimo campo di Conegliano. La missione dunque, importante anche in chiave Coppa Italia, appare fattibile almeno sulla carta, ad una condizione: che il livello di gioco mostrato in queste ultime settimane non si abbassi.

L'impegno non andrà sottovalutato: le cremonesi sono al secondo posto della classifica a squadre per ace segnati (57), guidate dalla palleggiatrice - e una delle ex della gara - Micha Hancock (autrice di 10 ace, sesta nella speciale classifica riservata alle giocatrici). Un motivo in più per tenere le antenne più che dritte.

L'antivigilia del coach

Così Marco Gaspari a due giorni dal match: "Casalmaggiore ha dimostrato, anche a Conegliano, di giocarsela con tutte. Sarà molto importante far tesoro della partita di Istanbul, come spinta ulteriore per affrontare al meglio il match. La classifica è corta, soprattutto nelle prime quattro posizioni, e dobbiamo dare continuità a quanto stiamo facendo. Mi aspetto un avversario che verrà qui a giocare con serenità, provando a metterci in difficoltà: dobbiamo essere molto bravi a concentrarci sul campionato. Abbiamo ancora tre impegni ravvicinati con Casalmaggiore, Mulhouse e Cuneo, quindi, sarà importante tenere alta l'asticella".

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Palleggiatrici: HANCOCK, AVENIA

Centrali: COLOMBO, LOHUIS, MANFREDINI

Schiacciatrici: PERINELLI, EDWARDS, OBOSSA, SMARZEK, CAGNIN, LEE

Liberi: DE BORTOLI, FARAONE

Allenatore: MUSSO

LE AVVERSARIE | TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE

Dopo un’ottima stagione ha cambiato di nuovo volto la Trasportipesanti, senza più in panchina Andrea Pistola in panchina – sostituito da Marco Musso – e con le partenze di Carlini e Dimitrova: al loro posto Micha Hancock da Vallefoglia e Malwina Smarzek, al ritorno in Italia dopo le esperienze in Russia e Brasile. In entrata anche Avenia, Obossa, Colombo, la venezuelana Acosta e la statunitense Edwards.

PRECEDENTI

20 (6 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 14 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

PER MILANO

Micha Danielle Hancock (2017/2018, 2018/2019) e Josephine Obossa (2019/2020, 2020/2021, 2022/2023)

PER CASALMAGGIORE

Kara Bajema (2020/2021) e Adhuoljok John Majak Malual (2021/2022, 2022/2023) - Allenatori: Marco Gaspari a Casalmaggiore (2018/2019, 2019/2020).

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 27, Igor Gorgonzola Novara 24, Allianz Vero Volley Milano 23, Savino Del Bene Scandicci 21, Reale Mutua Fenera Chieri '76 15, Wash4green Pinerolo 14, Il Bisonte Firenze 12, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 10, Roma Volley Club 10, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 10, Trasportipesanti Casalmaggiore 8, Uyba Volley Busto Arsizio 8, Volley Bergamo 1991 5, Itas Trentino 2